Trắng đêm dập lửa, tìm nạn nhân vụ cháy kinh hoàng ở Bình Dương

Chiều 7-9, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ thông tin ban đầu về vụ cháy khiến hàng chục người thương vong trên địa bàn.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là chập điện, lửa xuất phát từ tầng hai của quán karaoke ba tầng, sau đó lan rộng khiến nhiều người mắc kẹt, tử vong.

Nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn nhân

Tối 7-9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục đưa ra ngoài nhiều thi thể nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Đến thời điểm 21 giờ cùng ngày đã có tổng cộng 32 thi thể được tìm thấy và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, hơn 20 giờ ngày 6-9, khói lửa bùng lên tại tầng hai của quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.

Lửa lan nhanh và bốc khói dữ dội khiến những người trong quán hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên do lối đi hẹp, lửa lớn lan rộng từ tầng hai lên tầng ba khiến nơi này mất điện, mù mịt khói.

Nhiều nạn nhân đã bị mắc kẹt trong đám cháy, một số tự thoát ra bằng cách chạy lên sân thượng, hay nhảy xuống đất.

Lực lượng công an đã huy động tám xe chữa cháy, hai xe thang… cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân

Lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Theo một số nhân chứng, thời điểm phát cháy bên trong tầng hai có khoảng 40 khách tập trung trong hơn 12 phòng. Đám cháy bùng lên, điện tắt, lối đi tràn khói lửa nên nhiều người mắc kẹt, không thể tìm lối ra.

Trong khi đó, hàng chục người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

Theo công an, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Nơi này được thiết kế với tổng diện tích sàn là 1.500 m2 gồm ba tầng (một trệt, hai lầu và một sân thượng). Trong đó có 29 phòng hát, mỗi phòng rộng khoảng 25 m2, một nhà kho. Vụ cháy trên diện tích khoảng 400 m2 chủ yếu ở tầng hai và ba.

Chính quyền địa phương cũng thông tin quán có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở này vào các năm 2019, 2021 và 2022.

Nạn nhân thoát chết bàng hoàng

Một nam nhân viên may mắn thoát khỏi đám cháy đang được theo dõi sức khỏe tại BV đa khoa An Phú bàng hoàng cho biết mình là một trong những người cực kỳ may mắn thoát nạn.

Anh cho biết: “Lúc đang ở ngoài hành lang thì có một nữ nhân viên chạy ra báo là bên trong phòng có khói. Khi tôi báo quản lý lên thì CP điện đã bị sập khiến mất điện. Lúc này, khói lửa bốc lên dữ lắm. Tôi vội chạy lên sân thượng, phía sau là lửa trước là tôn, tôi định nhảy xuống thì được mọi người ngăn lại và nói rằng nhảy sẽ chết. Chờ khoảng 30 phút sau thì có lực lượng chữa cháy đến cứu”.

Cũng theo người này, lửa ban đầu xuất phát từ một phòng hát, sau đó lan rộng.

Một nhân viên của quán kể lại vào thời điểm phát hiện vụ cháy mọi người hoảng loạn, tiếng kêu cứu khắp nơi. Mỗi người chạy một hướng.

“Toàn hành lang đầy khói, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh, một lúc sau phòng này cũng bị khói tràn vào. Tôi sợ quá bỏ chạy ra ngoài theo mọi người. Lúc đó mấy anh la lên đừng có nhảy, nhảy là chết đó” - người này kể.

Thời điểm được giải cứu, hàng chục người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn người đen thui. Chỉ riêng BV đa khoa An Phú đã tiếp nhận hơn 40 nạn nhân.

Sau khi sơ cứu, khoảng 30 người sức khỏe ổn định đã được về, còn khoảng 10 người nặng hơn vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo đại diện BV đa khoa An Phú, các nạn nhân được chuyển vào đều trong tình trạng toàn thân bị cháy, có người bị gãy tay chân. Một người bị chấn thương sọ não nặng được chuyển lên tuyến trên.

Trong sáng và chiều cùng ngày, nhiều gia đình đã đến hiện trường tìm kiếm thông tin của người thân nhưng không thành. Sau đó họ qua bệnh viện, nhà xác để tiếp tục tìm kiếm và nhận dạng người thân.

Đến tối 7-9, rất đông người tập trung ở nhà xác để chờ nhận diện người thân.