Khởi tố vụ án vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến tối 8-9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy, xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Chiều tối cùng ngày, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan này đã nhận quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra.

Trước đó, vào sáng nay tại buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ cháy này, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định đã chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án theo điều 313 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ cháy tại quán karaoke An Phú đã có 33 người tử nạn.

Một số người bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, còn có hàng chục người đã được lực lượng công an cứu thoát khỏi đám cháy.

Đến chiều ngày hôm nay, đã có 17 thi thể đã xác định được danh tính. Trong đó, có 13 thi thể được người thân nhận dạng và bàn giao cho gia đình mai táng, số còn lại đang được xét nghiệm AND để xác định chính xác.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm có ba tầng (1 trệt, 2 lầu và một sân thượng) với khoảng 30 phòng hát với tổng diện tích 1500 mét vuông. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Theo thông tin từ cơ quan công an cung cấp, bước đầu quán karaoke An Phú được xác định có đầy đủ giấy tờ hồ sơ pháp lý có liên quan để đảm bảo hoạt động.