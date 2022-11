4 cán bộ Sacombank Cam Ranh bị khởi tố tội tham ô tài sản

(PLO)- Bốn cán bộ, nhân viên Sacombank Cam Ranh bị khởi tố về tội tham ô tài sản, trong đó hai người bị bắt giam.

Ngày 23-11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi) nguyên Phó phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại TP Cam Ranh và Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi) nguyên thủ quỹ Sacombank Cam Ranh, để điều tra về tội tham ô tài sản.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố và cho tại ngoại đối với Nguyễn Trà My (23 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi) giao dịch viên Sacombank Cam Ranh.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Như PLO đã đưa tin, lãnh đạo Sacombank Khánh Hòa đã gửi đơn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố các cán bộ của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cam Ranh về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng này đã có quyết định sa thải đối với ba nhân viên này. “Những nhân viên này lợi dụng chức vụ để vay tiền bên ngoài. Không còn khả năng thanh toán, những người này đã lấy tiền khách hàng và bị tố cáo”- lãnh đạo ngân hàng cho biết.

Sau khi thụ lý điều tra, công an xác định những bị can trên có đủ căn cứ để khởi tố tội tham ô và đã thực hiện bước tố tụng trên.

HUỲNH HẢI