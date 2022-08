40 cơ sở xăng dầu ở An Giang treo biển hết xăng

Tối 30-8, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường (Cục QLTT) tỉnh An Giang cho biết hiện trên địa bàn tỉnh đã có 40 cơ sở xăng dầu treo biển hết xăng.

Theo ông Hồ, trong các ngày từ 25 đến 30-8, qua thông tin phản ánh của người dân, Sở Công Thương, Công ty Xăng dầu An Giang có tình trạng các cửa hàng tạm ngưng hàng loạt; thông báo hết xăng dầu; bán giảm số lượng, nhỏ giọt…

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hạn chế, chưa cung cấp kịp thời và quan trọng là hoa hồng thấp, hoạt động thua lỗ nên các doanh nghiệp xăng dầu không mặn mà trong việc kinh doanh, mua hàng về để bán

Các Đội Quản lý thị trường đã tổ chức giám sát 588 cơ sở bán lẻ xăng dầu và ghi nhận có năm cơ sở nghỉ hoạt động;

13 cơ sở tạm dừng hoạt động, trong đó chỉ có một doanh nghiệp được chấp thuận của Sở Công Thương; một vài trường hợp không đủ điều kiện hoạt động; có một số trường hợp chưa được chấp thuận hoặc không có văn bản thông báo tạm dừng theo quy định.

Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận có đến 40 cơ sở xăng dầu thông báo là hết xăng.

“Cục QLTT tỉnh đã yêu cầu các Đội QLTT tổ chức giám sát, tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân của từng trường hợp đóng cửa, không bán hàng, ngừng bán hàng, mở cửa nhưng hết xăng dầu, giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng bán ra, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm” - ông Hồ nhấn mạnh.

Cục QLTT tỉnh An Giang cũng vừa có công văn yêu cầu các Đội QLTT tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo Cục QLTT tỉnh, thời gian qua hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn biến khá phức tạp, trong đó tình trạng đóng cửa tạm dừng hoạt động, mở cửa nhưng thông báo hết xăng dầu, bán nhỏ giọt... ngày càng phổ biến và gây ra nhiều bức xúc cho người tiêu dùng.

Cục QLTT tỉnh An Giang yêu cầu Đội trưởng các Đội QLTT tập trung triển khai giám sát, nắm thông tin về tình hình hoạt động 24/24 (thời gian bán hàng đã đăng ký, niêm yết) đối với tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Đồng thời, tiếp tục duy trì việc giám sát định kỳ, đột xuất để chủ động nắm thông tin, tình hình về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

(PLO)- Lý do các cửa hàng hết xăng dầu do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời nguồn cung nhiên liệu, công ty không rót về do bán vượt sản lượng, hàng về chưa kịp thời...