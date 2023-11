5 thói quen buổi sáng này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả

Dưới đây là năm thói quen vào buổi sáng bạn có thể áp dụng để giúp giảm cân hiệu quả.

Uống nước ấm

Nước ấm sẽ làm sạch hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm cân .Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Khi mới thức dậy bạn có thể uống ngay một ly nước ấm. Nó sẽ làm sạch hệ tiêu hóa và cải thiện quá trình trao đổi chất của bạn.

Thói quen uống nước ấm đầu tiên vào buổi sáng đã được Nhật Bản và Ayurveda (hệ thống y tế truyền thống của Ấn Độ) khuyến cáo, nó không chỉ giúp giảm cân mà còn có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Họ đã đặc biệt khuyến khích uống hai cốc nước ấm vào mỗi sáng để bảo toàn năng lượng suốt cả ngày.

Bạn cũng có thể thêm một chút nước cốt chanh hoặc làm ngọt bằng mật ong để có được lượng chất chống oxy hóa và đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Uống đủ lượng nước trong ngày

Theo các chuyên gia, uống đủ nước suốt cả ngày sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân. Bởi vì, uống nước giúp tránh ăn và uống thêm các thực phẩm chứa nhiều calo khác.

Ngoài ra, uống nước lọc thường xuyên giúp cảm thấy luôn no và do đó không ăn nhiều. Do đó, mỗi ngày bạn nên uống nước thường xuyên, uống đủ 2 lít để luôn cảm thấy no, tràn đầy năng lượng, từ đó không ăn vặt và giảm cân hiệu quả.

Ăn nhiều chất đạm và chất xơ

Bữa sáng ăn nhiều chất đạm và xơ là một thói quen sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Bởi vì protein có xu hướng mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và do đó thúc đẩy cơ thể tiết ra hormone đường ruột - Peptide YY, khiến bạn cảm thấy no.

Trong một thí nghiệm được thực hiện tại Đại học Missouri Hoa Kỳ trên một nhóm phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi vài năm trước, người ta tiết lộ rằng bữa sáng giàu protein giúp họ no hơn bữa sáng ít protein nhưng cùng lượng chất béo và chất xơ.

Nhóm nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng ăn khoảng 35 gram protein cho bữa sáng - tương đương với bốn quả trứng tráng hoặc hai chiếc xúc xích và một miếng thịt xông khói - giúp điều chỉnh sự thèm ăn.

Trứng giàu protein tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt, từ đó giảm cân hiệu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trứng được cho là một thực phẩm tuyệt vời trong ngày để tăng cường trao đổi chất. Protein có trong trứng không chỉ tạo cảm giác no mà còn đốt cháy calo khi bạn hoạt động trong ngày.

Mặt khác, chất xơ có trong trái cây tươi (không giống như các loại carbs khác) không dễ được cơ thể tiêu hóa, điều này càng mang lại cho bạn cảm giác no và qua đó giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Mang theo đồ ăn nhẹ tự làm

Chuẩn bị một bữa ăn nhẹ lành mạnh cho cả ngày thay vì mua các đồ ăn sẵn không lành mạnh để có thể giảm cân hiệu quả.

Một số món ăn nhẹ lành mạnh sẽ giúp quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra nhanh chóng và giúp giảm cân tốt nhất.

Bạn nên tránh lựa chọn ăn vặt được chế biến sẵn vừa không tốt cho sức khỏe và vừa không giảm cân được như mong muốn.

Thói quen tập thể dục và hoạt động thể chất

Tập thể dục vào buổi sáng có thể là cách hỗ trợ tốt nhất cho việc giảm cân. Theo các chuyên gia, tập thể dục hoặc hoạt động thể chất nên trở thành một phần trong lối sống hàng ngày của bạn.

Tuy nhiên, tập thể dục vào buổi sáng có thể là thói quen tốt nhất mà bạn có thể rèn luyện để giảm cân. Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, buổi sáng là thời điểm tốt nhất tăng cường trạng thái tinh thần minh mẫn và tràn đầy năng lượng hơn.

Bạn nên tập khoảng 20 phút hàng ngày vào buổi sáng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất đáng kể và kiểm soát được cân nặng theo mong muốn.

Tập thể dục vào buổi sáng không chỉ giúp ổn định chu kỳ giấc ngủ mà đây là một yếu tố quan trọng khác để giảm cân.

PHƯƠNG LÊ