7 người trong 2 gia đình bị khởi tố do tranh chấp đất nương 18/04/2024 15:56

Ngày 18-4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy bị can trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu.

Các bị can bị khởi tố gồm: Giàng A Thanh cùng vợ là Má Thị Mỷ và hai con Giàng A Chư, Giàng A Giao; Giàng A Lồng và hai em là Giàng A Ba và Giàng A Tủa.

Vụ tranh chấp đất nương này có 7 người bị khởi tố thì có 2 vắng mặt tại địa phương. Ảnh CA

Theo tài liệu điều tra, tháng 7-2023, Thanh cùng vợ con đi phát nương tại khu vực “háng lìa già” thuộc địa phận bản Nả Kế 3. Khi đang phát nương thì phía Lồng xuất hiện, yêu cầu dừng phát nương do đang có tranh chấp.

Gia đình Thanh không đồng ý và hai bên xảy ra cự cãi, xô xát rồi dùng gậy, dao gây thương tích cho nhau. Hậu quả, sáu người ở cả hai bên bị thương, người nặng nhất thương tích 11%, người nhẹ 2%.

Ngày 11-10-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Khu vực phát sinh tranh chấp đất nương. Ảnh CA

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng nêu trên. Tuy nhiên, Giàng A Ba và Giàng A Chư vắng mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục triển khai lực lượng xác minh, truy bắt.

Theo phản ánh của lãnh đạo xã Hồng Thu và bản Nả Kế 3, các đối tượng trên thường xuyên gây gổ làm mất đoàn kết tại khu dân cư và không tham gia các buổi họp bản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.