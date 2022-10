78 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả về nước

(PLO)- Đây là số công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu trong các casino, công ty trá hình, hoạt động bất hợp pháp.

Ngày 11-10, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã làm thủ tục tiếp nhận 78 công dân Việt nam do các lực lượng chức năng Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả.

Sau khi tiếp nhận từ nước bạn, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tiến hành lấy lời khai, xác minh nhân thân và hoàn tất thủ tục cho trở về địa phương.

Riêng 1 trường hợp có lệnh truy nã quốc tế về tội buôn lậu theo Quyết định truy nã của Công an TP.HCM, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận để bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý theo quy định.

VÕ TÙNG