9 lợi ích bất ngờ của đu đủ xanh mà ít người biết

Đu đủ xanh rất tốt cho sức khỏe vì nó là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A, kali và chất chống oxy hóa. Nó cũng có thể chứa các enzyme như papain hỗ trợ tiêu hóa và có đặc tính chống viêm. Dưới đây là 8 lợi ích bất ngờ của đu đủ xanh mà ít người biết:

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao trong đu đủ xanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Đu đủ xanh có chứa một loại enzyme gọi là papain, giúp hỗ trợ tiêu hóa và có thể giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, táo bón và đầy hơi.

Đặc tính chống viêm

Sự hiện diện của nhiều chất phytochemical khác nhau trong đu đủ xanh cho thấy có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể và có khả năng ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Quản lý cân nặng

Đu đủ xanh có lượng calo thấp, nhiều chất xơ và chứa các enzym thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Bao gồm đu đủ xanh trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe làn da

Đu đủ xanh chứa chất chống oxy hóa như vitamin C và vitamin A, có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, giảm các dấu hiệu lão hóa và ngăn ngừa tổn thương da do các gốc tự do gây ra.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Đu đủ xanh chứa kali, giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa tăng huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao của nó cũng thúc đẩy mức cholesterol khỏe mạnh.

Phòng chống ung thư

Đu đủ xanh có các hợp chất như isothiocyanates và flavonoid có đặc tính chống ung thư, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt và phổi.

Giảm đau bụng kinh

Ăn đu đủ xanh hoặc uống trà lá đu đủ đã được biết là giúp giảm đau bụng kinh và giúp giảm bớt sự khó chịu liên quan đến kinh nguyệt.

Sức khỏe của mắt

Đu đủ xanh là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, rất cần thiết để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Giống như bất kỳ loại thực phẩm nào, nên tiêu thụ đu đủ xanh ở mức độ vừa phải như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Kết hợp đu đủ xanh vào chế độ ăn uống của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải thiện tiêu hóa đến tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe làn da tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trải nghiệm và phản ứng của mỗi cá nhân với thực phẩm có thể khác nhau, theo NDTV.

NHẬT LINH