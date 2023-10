(PLO)- Nam công nhân mua ma túy về nhà và tổ chức cho nhóm bạn cùng sử dụng thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Chiều ngày 20-10, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hùng Vương (26 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm người chơi ma túy bị công an phát hiện bắt quả tang. Ảnh: CA

Trước đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra tại căn nhà trong khu dân cư Hoàng Long, thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Tại đây, công an bắt quả tang Vương cùng 8 người (5 nam, 3 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Tại hiện trường, Công an thu giữ giữ một dĩa sứ bên trên có chất bột màu trắng được xác định là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và một túi nilon chứa 0,6283 gam ma túy, loại Ketamine. Qua kiểm tra, nhóm người này đều dương tính với các chất ma túy.

Qua điều tra, Vương khai đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Bến Lức./.

HUỲNH DU