Nga, phương Tây vẫn chưa thống nhất việc ai là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhà hát ở Nga khiến 139 người chết.

Nga: Đã biết kẻ gây án nhưng chưa biết chủ mưu

Ngày 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc tấn công vào nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moscow là do những kẻ Hồi giáo cực đoan gây ra nhưng không chỉ đích danh là nhóm nào, theo đài RT.

Ông Putin cũng lưu ý hiện Nga đang điều tra ai ra lệnh cho cuộc tấn công đó, đồng thời chỉ ra rằng Ukraine có thể là chủ mưu vụ tấn công, dù trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Hiện trường vụ tấn công nhà hát ở Nga hôm 22-3. Ảnh: VASILY PRUDNIKOV/EPA/SHUTTERSTOCK

“Tất nhiên, cần phải trả lời câu hỏi, tại sao sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố lại cố gắng sang Ukraine? Ai đang đợi họ ở đó?” - ông Putin đặt nghi vấn.

Cơ quan điều tra Nga chưa tiết lộ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 4 nghi phạm, đều là nam, đến từ Tajikistan và là công nhân nhập cư ở Nga, có mối liên hệ với Ukraine. Còn Kiev phủ nhận dính líu đến vụ việc này.

Phương Tây: Chủ mưu và thủ phạm là IS

Cũng trong ngày 25-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại nói rằng các cơ quan tình báo của Pháp và các đối tác đã xác định rằng “một thực thể IS là chủ mưu và tiến hành vụ tấn công này”, theo tờ The New York Times.

Ông Macron nói rằng thực thể Nhà nước Hồi giáo này, nhưng không chỉ đích danh, đã cố gắng tiến hành các cuộc tấn công ở Pháp trong vài tháng qua. Trước đó, ngày 24-3, Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.

Một bức ảnh do IS công bố với mục đích cho thấy 4 kẻ tấn công nhà hát ở Nga thuộc nhóm này với khuôn mặt đã bị làm mờ. Ảnh: AL AMAQ

Còn Mỹ khẳng định Nhà nước Hồi giáo-Khorasan, được gọi là ISIS-K, chi nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan, đã lên kế hoạch vụ tấn công nhà hát ở Nga.

Hồi đầu tháng này, Mỹ đã có thông tin tình báo về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow có khả năng nhắm vào các đám đông lớn, bao gồm các buổi hòa nhạc, và đã chia sẻ thông tin này cho Nga cũng như cảnh báo công khai công dân Mỹ tại Nga tránh các buổi hòa nhạc.

The New York Times: Có bằng chứng IS là thủ phạm

Sau cuộc tấn công, cơ quan chức năng Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm và theo phân tích của The New York Times, 4 người đàn ông này mặc trang phục giống những kẻ tấn công trong video mà IS tung ra.

Bốn nghi phạm trong vụ tấn công được xác định trong phiên tòa ở Moscow vào tối 24-3 là nghi phạm Saidakrami M. Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni, Muhammadsobir Z. Fayzov và Dalerjon B. Mirzoyev. Những người này bị cáo buộc thực hiện hành vi khủng bố và bị tạm giam cho đến ngày 22-5.

Trong khi thẩm vấn, cơ quan chức năng Nga nhận thấy nghi phạm Fariduni mặc một chiếc áo phông màu xám giống với chiếc áo của một trong bốn người đàn ông trong bức ảnh IS công bố.

Shamsidin Fariduni bị bắt trong chiếc áo sơ mi màu xám (phải) giống với chiếc áo của kẻ tấn công trong ảnh mà IS công bố. Ảnh: AL AMAQ/TELEGRAM

Còn nghi phạm Fayzov mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây có logo và chấm bi ở ngực trái, chiếc áo phông giống hệt chiếc áo phông mà một trong những kẻ tấn công trong ảnh IS công bố. Ông Fayzov cũng mặc chiếc áo phông tương tự trong bức ảnh đăng lên tài khoản VKontakte của mình.

Muhammadsobir Z. Fayzov mặc áo xanh trong bức ảnh trên mạng xã hội (trái) giống chiếc áo lúc bị bắt và giống với ảnh mà IS công bố. Ảnh: VKONTAKTE/TELEGRAM

Còn nghi phạm Mirzoyev mặc áo sơ mi dài tay cổ tròn màu xanh lá cây, quần jean xanh và thắt lưng đen cũng trùng khớp với trang phục của một trong những kẻ tấn công trong video của IS.

Nghi phạm Dalerjon B.Mirzoyev khi bị bắt (phải) mặc bộ quần áo tương tự như bộ đồ trong video về kẻ tấn công mà IS công bố. AL AMAQ/TELEGRAM

Nghi phạm Rachabalizoda mặc áo phông màu nâu có logo đặc trưng và quần có nhãn hiệu Boss, chúng trùng khớp với quần áo của tay súng mặc trong video và ảnh của IS.

Nghi phạm Saidakrami M. Rachabalizoda bị bắt lúc mặc chiếc áo sơ mi màu nâu (phải) giống như một trong những kẻ tấn công trong video mà IS công bố.

Các tay súng tấn công ở nhà hát Moscow thiếu chuyên nghiệp Ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) cho rằng mặc dù đã tiến hành một trong những vụ tấn công khủng bố nguy hiểm nhất ở Nga trong nhiều thập niên, nhưng các tay súng trong các đoạn video dường như không được đào tạo bài bản. Theo ông, những tay súng này đã tụ lại thành nhóm để xả súng thay vì tản ra để gây thêm thiệt hại. Các nghi phạm cũng không thay quần áo sau vụ thảm sát, và dường như đã bỏ trốn trên chính chiếc xe mà họ đã dùng để đến hiện trường, cả hai điều này sẽ giúp chính quyền truy tìm họ dễ dàng hơn, theo ông Lee.

