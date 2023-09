Alpha Lipid Lifeline bổ sung kháng thể từ sữa non mỗi ngày

Sử dụng được cho đông đảo đối tượng người dùng, phát triển cho trẻ em, ổn định cho người trưởng thành, nâng cao chất lượng cuộc sống, tốt cho người cao tuổi.

Sản phẩm ra đời tại New Zealand bởi tập đoàn New Image, tập đoàn hàng đầu trong việc áp dụng sữa non vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nguồn sữa non cao cấp chỉ có tại New Image đủ chất lẫn lượng, mang đến dinh dưỡng dồi dào mà bất cứ người nào cũng muốn có được. Sữa non hỗ trợ một cách tổng thể từ hệ thống miễn dịch, đề kháng, tế bào, cơ quan, chất lượng cuộc sống con người được nâng cấp mỗi ngày.

Alpha Lipid lifeline có thể hiểu đơn giản là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa sữa non của bò New Zealand và công nghệ độc quyền Alpha Lipid của New Image. Với công nghệ độc quyền này thì các hạt sữa non sẽ được bao bọc, giữ nguyên vẹn các dưỡng chất bên trong, không để chúng bị phân hủy bởi axit dạ dày. Việc này giúp cho người dùng nhận được tất cả những gì sữa non mang lại được, ổn định hoạt tính sinh học, qua nhiều nghiên cứu thì mức độ hấp thu có thể lên đến 90 – 98%.

Sản phẩm có lợi ích tối ưu nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn tuyệt đối, không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào làm suy giảm sức khỏe người dùng. Thể hiện rõ ràng qua lượng đạm đường béo thấp, không lactose còn kháng thể, canxi, lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất cực kỳ cao. Đặc biệt không hề có chất bảo quản, không chăn nuôi chuồng trại, không hormone tăng trưởng, không thức ăn biến đổi gen, không thức ăn công nghiệp và không thuốc kháng sinh.

Thông tin sơ lược:

● Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sữa non Alpha Lipid Lifeline.

● Nguồn gốc xuất xứ: New Zealand.

● Sản xuất bởi: Tập đoàn New Image.

● Thương hiệu: New Image.

● Quy cách đóng gói: lọ 450g.

● Dạng: bột sữa.

Thành phần bên trong Sữa non Alpha Lipid Lifeline:

● Dinh dưỡng: đạm, béo, năng lượng;

● Các kháng thể: IgA, IgD, IgG, IgM, IgF;

● Yếu tố tăng trưởng;

● Yếu tố miễn dịch;

● Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E;

● Các khoáng chất: Canxi, sắt, magie, Axit Folic;

● Lợi khuẩn;

● Chất nhũ hóa phospholipid từ công nghệ Alpha Lipid;

● Cùng 1 số phụ liệu và tá dược liên quan khác.

Công dụng của sữa non Alpha Lipid đem đến:

● Bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Dùng thay thế bữa ăn phụ.

Lưu ý: sản phẩm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm có giấy phép quảng cáo số 00876/2017/ATTP-XNQC do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 1/6/2017.

Hướng dẫn sử dụng:

Sữa non Alpha Lipid có cách sử dụng hoàn toàn khác với các sản phẩm thông thường, việc này là từ công nghệ Alpha Lipid, dùng như hướng dẫn dưới đây để các hạt sữa non được bao bọc hoàn hảo, cơ thể bạn có thể hấp thụ tối ưu các dưỡng chất mà sản phẩm mang lại.

● Cho 150ml nước ấm khoảng 30 độ C và bình lắc.

● Cho 1,5 muỗng sữa bột (khoảng 16g) vào bình lắc.

● Vặn chặt nắp và lắc theo chiều dọc của bình khoảng 30 – 50 cái, lúc thấy đặc sánh lại là có thể sử dụng.

● Dùng hết ngay sau đó tránh để thời gian dài.

Đặc biệt phải chú ý pha sữa bằng nước ấm nhé, nước quá nóng làm chết đi, mất đi các dưỡng chất bên trong sữa non còn nước quá lạnh thì dễ vón cục, các hạt sữa non không được bao bọc hoàn hảo.

Thanh Hương Shop – Nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid uy tín cao tại Việt Nam

Sản phẩm vào Việt Nam đã lâu nên có nhiều nơi cung cấp, phân phối và nổi trội lên trong đó là Thanh Hương Shop. Hoạt động uy tín hơn 10 năm, sản phẩm có hóa đơn đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn mác kỹ càng, được đông đảo người tiêu dùng toàn quốc yêu thích mua sắm từ trước đến nay. Bạn có thể liên hệ qua các thông tin sau:

Hotline: 0902.589.758

Địa chỉ: 1329/1A Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.

NK