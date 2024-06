Ấm áp mô hình 'con nuôi công an' 10/06/2024 14:31

(PLO)- Với mô hình "con nuôi công an", nhiều em nhỏ có gia cảnh khó khăn, mồ côi, có nguy cơ bỏ học được Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) nhận làm con nuôi, tạo chỗ dựa vững chãi và ấm áp.

Nhiều năm nay, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Ia Pa triển khai mô hình “con nuôi công an”, “mẹ đỡ đầu” mang lại ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm nghị lực, cho các em trong cuộc sống.

Các em được nhận nuôi đều có hoàn cảnh khó khăn, có em mồ côi bố mẹ… Mô hình con nuôi công an giúp gia đình các em giảm bớt một phần gánh nặng; các em cũng có chỗ dựa vững vàng hơn để đến trường.

Công an huyện Ia Pa làm lễ nhận đỡ đầu cho cháu R’ô H’Yuly (thôn Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố). Ảnh: CA.

Cách đây 5 năm, cô bé Siu H’Yu (lúc đó mới học lớp 1, ngụ thôn Đắk Chá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) trông rất gầy còm, ốm yếu. Gia đình H’Yu thuộc diện hộ nghèo, nhà có hai chị em. Thời điểm đó, việc học hành, ăn mặc cho hai chị em rất bấp bênh.

May mắn được Công an huyện Ia Pa nhận nuôi theo mô hình “mẹ đỡ đầu”, được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Quá trình học của em cũng luôn được các cô chú công an huyện quán xuyến, giúp em học hành tiến bộ. Đến nay, H’Yu chuẩn bị vào lớp 6 với hành trình kiến thức vững chắc.

Em Siu H’Yu (lớp 5B, Trường TH Lê Bá Ngọc, huyện Ia Pa), chia sẻ: “Con đã được cô chú công an giúp đỡ rất nhiều. Con sẽ cố gắng học giỏi để trở thành công an giống các cô, các chú”.

Nhắc về chuyện con mình, chị Siu H’Yam (mẹ em Siu H'Yu) phấn khởi: “Tôi rất mừng nhờ được công an huyện đã giúp đỡ, hỗ trợ cho cháu từng đồ dùng học tập và kèm cháu trong học hành”.

Nói về trường hợp cháu Siu H’Yu, Trung uý Vũ Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Ia Pa, chia sẻ: "Trong 5 năm đồng hành, chứng kiến em trải qua 5 năm học tập và trưởng thành, giữa công an huyện và cháu có rất nhiều liên kết tình cảm. Rất mong trong thời gian tới em sẽ học tập tốt và trở thành người chiến sỹ công an như em nói. Phụ nữ công an huyện sẽ cố gắng nhân rộng hơn nữa mô hình hoạt động nhân văn này.

Cùng với mô hình “mẹ đỡ đầu”, từ nă m 2022, Công an huyện Ia Pa triển khai mô hình “con nuôi công an” và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất lớn của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, mô hình “con nuôi công an” đã nhận nuôi bốn cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Câu chuyện em Kpă Nguyên (11 tuổi, lớp 5 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc - ngụ thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân) được nhận làm con nuôi công an như chuyện bước ra từ cổ tích. Đầu năm 2023, em Nguyên tình cờ phát hiện hai anh chị học lớp 12 đuối nước trên sông Ba và đã dũng cảm, lao xuống sông cứu người người thoát chết.

Ngay sau đó, Huyện đoàn Ia Pa đã có khen thưởng đột xuất cho em Kpă Nguyên đã có hành động mưu trí, dũng cảm cứu người.

Qua tìm hiểu thêm, Công an huyện Ia Pa phát hiện gia đình em nguyên là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn (gia đình 4 người; bố, mẹ đi làm thuê) nên quyết định nhận em Nguyên làm “con nuôi công an”.

Tháng 8-2023, Công an huyện Ia Pa làm lễ nhận em Kpă Nguyên làm "con nuôi công an". Ảnh: CA.

Công an huyện Ia Pa cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để em Nguyên có đủ điều kiện ăn học cho đến khi 18 tuổi và hỗ trợ tiền học bán trú cho em mỗi năm.

Trước đó, Công an huyện Ia Pa nhận hai cháu Đinh Phiên (13 tuổi) và Đinh Độ (11 tuổi, ngụ thôn Bi Dông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa - cả hai đều mồ côi bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, sống với bà ngoại) làm “con nuôi công an”, hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng/em để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập, mua sắm đồ dùng cá nhân.

Đồng thời hỗ trợ thường xuyên quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm, sách vở. Hàng tuần, đều cử cán bộ chiến sĩ đến nhà kèm cặp, hướng dẫn giúp đỡ, dạy học cho các em.

Lãnh đạo Công an huyện Ia Pa trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho gia đình em Kpă Nguyên, hỗ trợ em học tập đến năm 18 tuổi. Ảnh: CA.

Theo Đại tá Trần Việt Dũng, Trưởng Công an huyện Ia Pa, với tinh thần nhân văn, nhân ái của người Việt Nam; thực hiện khẩu hiệu lực lượng Công an nhân dân nhân văn, bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ, Công an huyện đã luôn quan tâm giúp đỡ những người dân còn khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

"Chúng tôi nhận đỡ đầu cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn để các cháu có điều kiện đến trường.

Trên địa bàn, còn rất nhiều các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm để cùng đồng hành giúp đỡ những trường hợp khó khăn này và lan tỏa hơn nữa" - Đại tá Trần Việt Dũng nói.