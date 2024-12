Amway Việt Nam ra mắt máy lọc nước New eSpring ‘Tinh lọc vượt trội - Sống khỏe chủ động’ 09/12/2024 17:43

(PLO)- Ngày 9-12, Amway Việt Việt Nam đã ra mắt máy lọc nước New eSpring, sản phẩm có khả năng loại bỏ hiệu quả đến 99.9% vi khuẩn, vi rút, bào nang và hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp PFOA, PFOS…, mang đến nguồn nước sạch và an toàn vượt trội.

Với công nghệ UV-C LED và bộ lọc eSpring Carbon e3 tiên tiến, chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế vô cùng nghiêm ngặt từ tổ chức quốc tế NSF và WQA, máy lọc nước New eSpring giúp người dùng an tâm sống khỏe chủ động.

Nước, một phần tất yếu của cuộc sống

Nước là yếu tố thiết yếu với sức khỏe con người. Tuy nhiên, rất khó để biết được nước sinh hoạt có đang thực sự sạch và an toàn hay không. Mặc dù nước sinh hoạt có thể đã qua xử lý, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm, mà không phải chất ô nhiễm nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nguyên nhân có thể đến từ việc hệ thống đường ống xuống cấp, công nghệ xử lý nước chưa loại bỏ được các chất ô nhiễm mới nổi như vi nhựa, hóa chất tổng hợp PFOA và PFOS.

Hiện nay, vi nhựa được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ môi trường nước mặn cho đến trầm tích ở đáy biển sâu hay ở các bãi cát ven biển. Vi nhựa cũng được tìm thấy trong nước ngầm, trong các hồ chứa, trong kênh rạch, sông ngòi, hồ của các khu đô thị. Theo ước tính, một người tiêu thụ ít nhất 50.000 hạt vi nhựa hàng năm do ô nhiễm chuỗi thức ăn, nước uống và không khí. Các hạt vi nhựa có kích thước siêu nhỏ, dễ dàng đi vào cơ thể, gây rối loạn nội tiết, suy giảm hệ miễn dịch và không thể phân hủy sinh học, thường tồn tại trong môi trường do quá trình phân rã của các sản phẩm như bao bì, chai nhựa, quần áo sợi tổng hợp, khẩu trang y tế.

Hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS là hóa chất được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghiệp như chất chống thấm, chống dính và các sản phẩm gia dụng. Đây là các "hóa chất vĩnh cửu" rất khó phân hủy trong môi trường và có thể tồn tại nhiều thập kỷ. Nếu tích tụ trong cơ thể qua thời gian, gây ra các vấn đề sức khỏe như ung thư, rối loạn nội tiết, tổn thương gan. Các phân tử độc hại này có thể cực kỳ phổ biến trong cả nước máy và nước uống đóng chai ở nhiều nơi trên thế giới.

Với những đặc điểm nổi bật, ưu thế được chứng thực bởi các tổ chức uy tín, máy lọc nước New eSpring chính là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm thời gian, để bạn sống khỏe chủ động mỗi ngày.

eSpring tinh lọc vượt trội nhờ bộ lọc carbon e3 và công nghệ UV-C LED

Một trong những công nghệ góp phần tạo nên khả năng lọc nước vượt trội của sản phẩm chính là bộ lọc eSpring Carbon e3. Bộ lọc này giúp giảm thiểu hơn 170 tác nhân gây ô nhiễm, bao gồm các chất ô nhiễm mới nổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như vi nhựa, hóa chất tổng hợp (PFOA, PFOS) và chất thải dược phẩm. Hơn nữa, bộ lọc này không chỉ giúp làm sạch nước mà còn giữ lại các khoáng chất có lợi như canxi và magie, giúp người dùng sử dụng nước sạch, an toàn và đầy đủ các loại khoáng chất cần thiết.

New eSpring bước tiến đột phá trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt tại nhà.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu công nghệ UV-C LED, một bước tiến lớn trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt. Công nghệ này giúp loại bỏ hiệu quả lên đến 99,99% vi khuẩn; 99,99% virus và 99,9% bào nang. Đặc biệt, công nghệ UV-C LED với khả năng khử khuẩn bền vững mà không cần sử dụng hóa chất, không tạo ra sản phẩm phụ có hại và không ảnh hưởng đến mùi, vị của nước. Điều này giúp loại bỏ vi sinh vật ngay khi nước bắt đầu chảy.

eSpring được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế

Khả năng tinh lọc vượt trội của máy lọc nước New eSpring đã được chứng thực bởi các tổ chức độc lập, uy tín toàn cầu, bao gồm NSF (Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của WHO) và WQA (Hiệp hội Chất lượng Nước được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ - ANSI và Hội đồng Tiêu chuẩn Canada – SCC) công nhận.

Amway là công ty đầu tiên có sản xuất hệ thống xử lý nước được chứng nhận bởi NSF theo các tiêu chuẩn NSF/ANSI 42, 53, 55 và 401, đặc biệt là tiêu chuẩn NSF/ANSI 55 loại B cho công nghệ UV-C LED khẳng định khả năng xử lý vi sinh vật trong nước. Ngoài ra, Amway còn vinh dự nhận được Chứng nhận Vàng từ Hiệp hội Chất lượng Nước (WQA) nhờ vào các sản phẩm xử lý nước tiêu dùng xuất sắc, vượt trội của các sản phẩm lọc nước mang thương hiệu eSpring.

Trải nghiệm tiện lợi

Thiết kế hiện đại, tinh tế, thông minh và tiện lợi là những ấn tượng người dùng có thể thấy ở sản phẩm máy lọc nước New eSpring của Amway. Công thức 2-1-0 tương ứng với : 2 phút thay bộ lọc, 1 lần mỗi năm, 0 cần dùng cụ, là những ưu điểm nổi trội khiến New eSpring chinh phục trái tim người tiêu dùng.

Máy lọc nước New eSpring là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giúp bạn sống khỏe chủ động mỗi ngày.

Đặc biệt, tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng di động Amway Healthy Home giúp người dùng quản lý thời gian thay lõi lọc và theo dõi lượng nước đã dùng, ngay cả khi đang ở nhà hoặc khi bạn đi vắng.

Bà Ôn Minh Hằng - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị Amway Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng hệ thống lọc nước eSpring sẽ tạo ra sự khác biệt đối với sức khỏe người dùng, nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ lọc tiên tiến carbon e3 và công nghệ UV-C LED, giúp loại bỏ tạp chất và vi khuẩn một cách hiệu quả. Amway cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ máy lọc nước mới giúp cải thiện chất lượng nước mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và sự an tâm cho người tiêu dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện”.