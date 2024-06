An Giang: 2 bị cáo trong 1 vụ án đều lãnh án tử hình 18/06/2024 16:17

(PLO)- Sợ bị công an phát hiện vận chuyển trái phép hơn 18kg ma tuý nên Trực, Lai và Sỹ đã ném ma tuý ở dọc đường nhưng không ngờ bị người dân phát hiện và báo công an.

Ngày 18-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Đinh Thanh Trực (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vì tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-3-2023, công an nhận được tin báo người dân về việc phát hiện khu vực tổ 11, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú có túi xách và nhiều gói nghi có chứa ma túy. Lực lượng Công an huyện An Phú đến hiện trường thì phát hiện 1 túi xách và 9 gói ma túy nằm rải rác ở phần đường bên phải quốc lộ 91C. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm công an tiếp tục phát hiện thêm 1 túi xách và 8 gói ma túy.

Trong quá trình tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện An Phú phát hiện Trực và Lai đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc. Tại Cơ quan Công an, cả hai thừa nhận đã cùng Sỹ (không rõ nhân thân lai lịch, người Việt Nam sinh sống tại Campuchia) thực hiện hành vi vận chuyển số ma túy nêu trên từ Campuchia về Việt Nam. Trực là người thuê Huỳnh Văn Phương điều khiển xe ôtô biển số 67A-112.32 để vận chuyển ma túy từ huyện An Phú đến TP.HCM giao cho người mua.

Nhưng khi xe chạy được một đoạn thì nghi ngờ có lực lượng Công an truy đuổi nên cả nhóm đã ném bỏ 02 túi xách đựng ma túy trên đường, rồi cả 03 xuống xe bỏ trốn. Lực lượng công an kiểm tra xe biển số 67A-112.32 thấy có 01 túi xách màu hồng, bên trong có 03 hộp hình chữ nhật chứa chất lỏng, 08 gói nilon hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng.

Vận chuyển trái phép hơn 18kg ma tuý, Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai bị tuyên tử hình. Ảnh: HD

Đến ngày 11-3-2023, Công an huyện An Phú tiếp tục nhận được tin báo của người dân phát hiện thêm 1 gói dán Decal màu vàng, giống các gói ma túy đã thu giữ trước đó và Công an xác định được gói ma tuý này do Sỹ ném bỏ.

Kết quả điều tra cho thấy, Trực và Trần Đào Ngọc Được (tên gọi khác là Xí, Anh 3) là bạn nghiện cùng sinh sống tại huyện Hàm Thuận Bắc. Khoảng tháng 1-2023, biết Cù Nguyễn Hải Phi là người vận chuyển ma túy của Được bán bị bắt, nên Được cùng vợ là Ngô Thanh Phương Thảo xuất cảnh trái phép sang Campuchia trốn. Được kêu Trực sang Campuchia cùng làm việc cho một đối tượng mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam tên là Quyết (thường được gọi là anh Hai và tên đăng ký trên mạng xã hội là David).

Tại Campuchia, Trực ở cùng Lai, Xuân và Sỹ để giúp Quyết và Được vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam bán cho Tuấn (ở TP.HCM).

Để ngụy trang, Quyết cùng Trực mua 3 hộp sữa, 6 kg đường cát, 2 kg muối tinh rồi lấy giấy Decal màu vàng dán ngụy trang thành các gói quà để vào túi xách màu hồng. Chiều tối 3-3-2023, Sỹ, Lai cùng Trực đem theo 3 túi xách chứa ma tuý bắt đầu di chuyển từ Campuchia - Việt Nam.

Tổng cộng Trực và Thiều Văn Lai đã có hành vi vận chuyển trái phép 18,56 kg ma túy (gồm: 15,22 kg ma túy loại Methamphetamine; 2,02 kg ma túy loại Ketamine; 1,32 kg ma túy loại MDMA) từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối với Cù Nguyễn Hải Phi, tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy của Được từ An Giang về Bình Thuận đã bị Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện bắt quả tang. Trần Đào Ngọc Được là bị can đang bị tạm giam điều tra trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy tại TP.HCM. Ngoài ra Được thừa nhận có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra tại tỉnh Bình Thuận do Phi thực hiện. Riêng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy tại An Giang Được không thừa nhận. Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Riêng Sỹ đã bỏ trốn công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.