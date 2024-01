(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên đã đuổi chém chết một thiếu niên trên vỉa hè ở An Giang rồi bỏ trốn. Hiện Công an đã bắt được 8 người và đang tiếp tục truy bắt những người liên quan.

Ngày 19-1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 8 bị can về tội giết người.

Các bị can gồm: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), Trần Thành Trung (Trung Muối, 23 tuổi), Nguyễn Lê Phương Tây (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Nhựt (19 tuổi), Đỗ Thanh Nhàn (21 tuổi), Dương Thái Khang (18 tuổi), Trần Văn Nguyên (15 tuổi) và Bạch Nhựt Huy (16 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng khoảng 1 giờ sáng 6-1, công an nhận được tin báo về việc có nhóm người đuổi chém chết em NMSH (17 tuổi) ở vỉa hè khu vực chợ Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các bị can bị tạm giam vì chém chết thiếu niên trên vỉa hè ở An Giang

Công an khám xét nhà 1 trong các bị can. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn điều tra, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định nhóm người gây án và bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyên, Huy và những người có liên quan...

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Toà tuyên tử hình 2 người vụ 29 bị cáo cầm hung khí đi bắt, giết người ở An Giang (PLO)- Nghi ngờ bị tố giác hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Quyên và Huệ kéo thêm hàng chục người mang theo hung khí đi xử lý người tố giác, gây ra án mạng và nhận án tử hình.

HẢI DƯƠNG