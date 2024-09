An Giang: Kỷ luật Phó trưởng công an có tình cảm với phụ nữ đang có chồng 06/09/2024 17:36

(PLO)- Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo do có tình cảm với người phụ nữ đang có chồng