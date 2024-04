Công an tỉnh An Giang điều tra dấu hiệu vi phạm tại dự án cải tạo kênh Vĩnh Tế 13/04/2024 05:50

Ngày 12-4, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang giải quyết kiến nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Trước đó Công an tỉnh an Giang có nhận được công văn từ UBKT Tỉnh uỷ An Giang về việc kiến nghị công an điều tra dấu hiệu vi phạm của Ban QLDA trong thực hiện xây dựng công trình giao thông nông nghiệp gây thất thoát ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo ĐT949. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA đã tự thỏa thuận với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thay đổi nguồn gốc vật liệu đắp nền đường nhưng chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh. Vật liệu thay thế chưa được cơ quan thẩm quyền xác định giá nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán cho nhà thầu bằng với giá dự thầu là cát sông có nguồn gốc từ mỏ khai thác trên sông Cổ Chiên – Bến Tre vận chuyển về công trình không đúng với hợp đồng đã ký.

Theo hợp đồng, tổng chi phí vật liệu cát nền đường là 3,7 tỉ đồng (198.863 đồng/m3); còn cát do chủ đầu tư thay thế có giá là 84.000 đồng/m3.

Từ đó xác định số tiền gây thất thoát cho ngân sách hơn 2 tỉ đồng.

Tuyến kênh Vĩnh Tế (tỉnh An Giang)

Ngoài ra tại dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, Ban QLDA cũng tự điều chỉnh bãi chứa đất phát sinh.

Theo đó khối lượng đất được đo đạc trên bãi chứa là 100.000 m3 (trị giá hơn 9 tỉ đồng), tuy nhiên khu đất này thuộc quyền sử dụng của hai cá nhân ở thị xã tân Châu.

Hiện trạng khu đất này là đất nông nghiệp, sử dụng cho việc trồng lúa nước, việc tự ý san lấp là trái quy định về việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Việc lấy đất từ dự án nạo vét kênh Vĩnh Tế để thực hiện san lấp và chủ đầu tư thanh toán cho việc này từ vốn ngân sách gây thất thoát ngân sách.

Qua kiểm tra thực tế các bãi chứa còn lại phát hiện khối lượng đất được nạo vét đổ về các bãi chứa thất thoát 60%, từ đó giảm chi phí thanh toán khối lượng với số tiền hơn 37 tỉ đồng; giảm chi phí thanh toán khối lượng tại bãi chứa phát sinh của cá nhân hơn 18 tỉ đồng.

Từ đó, xác định Ban QLDA đã gây thất thoát cho ngân sách tổng số tiền hơn 65 tỉ đồng.