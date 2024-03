Chuyển công an điều tra dấu hiệu vi phạm đấu thầu xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang

(PLO)- Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang chuyển hồ sơ cho công an điều tra dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang do Liên danh Công ty TNHH XD Phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đối với dự án Nhà hát tỉnh An Giang.

Dự án Nhà hát tỉnh An Giang có tổng vốn đầu tư hơn 215 tỉ đồng. Dự án gồm khối nhà hát 4 tầng, có diện tích sàn xây dựng 10.385m2 tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và được khởi công vào tháng 9-2020.

Dự án ban đầu do Sở VHTT&DL tỉnh làm chủ đầu tư và sau đó chuyển đổi chủ đầu tư sang cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (Ban QLDA ĐTXD và KV PTĐT An Giang)

Đơn vị thi công không đáp ứng điều kiện mời thầu

Qua thanh tra, Đoàn Thanh tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý. Theo đó, Đoàn thanh tra phát hiện vi phạm trong hoạt động đấu thầu tại Gói thầu số 12 thi công xây lắp khối Nhà hát (nhà hát + sân khấu + phụ trợ) do Liên danh Công ty TNHH XD Phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc thực hiện.

Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy hồ sơ dự thầu của Công ty Xây dựng Phát triển Miền Nam không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được Chủ đầu tư phê duyệt. Báo cáo tài chính trong 3 năm (năm 2017, năm 2018 và năm 2019): 41,495 tỉ đồng (doanh thu bình quân về hoạt động xây dựng) ≤ 96,3 tỉ đồng (doanh thu bình quân về hoạt động xây dựng theo yêu cầu Hồ sơ mời thầu). Đoàn thanh tra nhận định vấn đề này đã dẫn đến kết quả lựa chọn nhà thầu bị sai lệch do Công ty Xây dựng Phát triển Miền Nam cung cấp thông tin không trung thực về báo cáo tài chính trong 3 năm này.

Về triển khai thi công xây dựng, tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã trễ hạn theo báo cáo của chủ đầu tư. Tại thời điểm báo cáo, giá trị khối lượng công việc đã thực hiện là hơn 37,1 tỉ đồng; giá trị khối lượng công việc còn lại hơn 68,3 tỉ đồng. Tại thời điểm thanh tra thì số tiền chưa thu hồi là hơn 23,5 tỉ đồng (bao gồm tiền bảo lãnh thực hiện hợp và tiền tạm ứng) nhưng hiện Chủ đầu tư đã thực hiện khắc phục xong.

Đối với việc chậm trễ tiến độ thi công, Ban QLDA ĐTXD & KV PTĐT An Giang đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở Liên danh Công ty Xây dựng Phát triển Miền Nam - Công ty Phương Ngọc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vì trễ hạn 196 ngày, giá trị trễ hạn hợp đồng 26,7 tỉ đồng. Tuy nhiên Liên danh nhà thầu này chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Dấu hiệu cung cấp chứng thư khống

Bên cạnh đó thanh tra sở Xây dựng còn phát hiện dấu hiệu bất thường về tính hợp pháp của các chứng thư bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng. Cụ thể Liên danh Công ty Xây dựng Phát triển Miền Nam - Công ty Phương Ngọc đã cung cấp Chứng thư Thư Bảo lãnh thực hiện hợp đồng số GI21BL6312 ngày 12/10/2021 và Thư Bảo lãnh tiền tạm ứng số GI21BL6314 ngày 12/10/2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển chi nhánh An Giang; và Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD & KV PTĐT AG xác nhận vào ngày 13/10/2021.

Tuy nhiên, phía ngân hàng lại khẳng định không phát hành Thư Bảo lãnh thực hiện hợp đồng số GI21BL6312 ngày 12/10/2021, đồng thời cũng không phát hành Thư Bảo lãnh tiền tạm ứng số GI21BL6314 ngày 12/10/2021. Do đó, Ngân hàng không có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng và cũng không có trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước số tiền gần 20,5 tỉ đồng.

Hiện trạng Nhà hát tỉnh An Giang có tổng vốn đầu tư hơn 215 tỉ đồng được khởi công từ tháng 9-2020

Thanh tra nhận định trách nhiệm trên thuộc về Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD & KV PTĐT An Giang khi chưa thực hiện công tác kiểm tra, xác minh các chứng thư bảo lãnh do nhà thầu cung cấp tại ngân hàng. Từ đó, xác định Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD & KV PTĐT An Giang chịu trách nhiệm về Chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chứng thư bảo lãnh tạm ứng và số tiền tạm ứng chưa thu hồi được tại thời điểm thanh tra.

Từ các vi phạm trên, Đoàn Thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý đối với các trường hợp sai phạm.

