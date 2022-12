An Giang thực hiện đạt, vượt 100% chỉ tiêu năm 2022

(PLO)- Năm 2022, tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt 100% 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,87%.

Ngày 12-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày để HĐND kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo trước HĐND về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết tình hình kinh tế xã hội tỉnh có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể.

Năm 2022, tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó có sáu chỉ tiêu vượt và chín chỉ tiêu đạt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 ước đạt 6,87%, vượt so với kế hoạch tỉnh đề ra (5,2%). Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt hơn 102.700 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 53,907 triệu đồng/năm (tương đương 2.278 USD).

Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư năm 2022 (bao gồm các kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022) hơn 5.700 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn, cao hơn 28,29% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm phục vụ hoàn thiện kết cấu hạ tầng như: Tuyến tránh TP Long Xuyên, Tuyến nối Quốc lộ 91, Tuyến đường liên kết vùng nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp...

Đặc biệt, tỉnh đã dành 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đối ứng thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tình hình trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 212 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 23,3% so với cùng kỳ; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế, giảm 11% so với cùng kỳ (chỉ xảy ra 33 vụ). Tai nạn giao thông xảy ra 53 vụ, tăng 9%.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong năm 2022, tình hình ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.

Toàn tỉnh đón tổng số hơn 7,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 122% so với cùng kỳ và đạt 159% so với kế hoạch. Đáng chú ý có đến 8.000 lượt khách quốc tế, tăng 250% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 4.600 tỉ đồng, tăng 114% .

Các mặt hàng nông sản được đảm bảo đầu ra nhờ các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, giá cả nông sản ổn định, tạo sự yên tâm cho người nông dân gia tăng sản xuất.

Các mặt hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng cao. Xuất nhập khẩu thuận lợi, thương mại thông suốt. Các hoạt động dịch vụ, du lịch mở rộng quy mô phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân. An sinh xã hội được chăm lo chu đáo....

HẢI DƯƠNG