Bắn pháo hoa trong đêm kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

(PLO)- An Giang sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong đêm 22-11 kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Ngày 17-11, tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 190 thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022).

Thông tin với báo chí, Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp sóng, vào lúc 19 giờ ngày 22-11, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, TP Long Xuyên.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam bộ và con người An Giang trong tiến trình lịch sử; khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch tỉnh An Giang cho biết thêm đây cũng là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã đề ra.

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “An Giang - 190 năm hành trình cùng đất nước” vào đêm 22-11 sẽ có nhiều chương trình tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Nhớ về nguồn cội; Truyền thống chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước và An Giang ngày mới.

Nội dung chương trình nhằm tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân dày công mở cõi, tạo dựng vùng đất An Giang phù sa màu mỡ, giàu truyền thống anh hùng. Qua đó, cổ vũ tinh thần đoàn kết “ý Đảng lòng dân” trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương An Giang.

Đặc biệt là màn bắn pháo hoa chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Dự kiến có gần 600 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh… tham gia lễ kỷ niệm

