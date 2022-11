An ninh thắt chặt phiên phúc thẩm ông Lê Tùng Vân vụ Tịnh thất Bồng Lai

(PLO)- An ninh thắt chặt tại khu vực bên ngoài TAND tỉnh Long An, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải kiểm tra an ninh.

Sáng 2-11, TAND tỉnh Long An mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Theo ghi nhận ngay từ sáng sớm lực lượng công an, cảnh sát cơ động, dân phòng và bảo vệ đã được bố trí ngay tại cổng bảo vệ để kiểm tra người ra vào. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải được kiểm tra an ninh. Phóng viên đến tác nghiệp phải xuất trình thẻ Nhà báo mới được vào tòa. Công tác chuẩn bị cho phiên tòa được lực lượng chức năng trang bị để cho buổi xét xử, bên ngoài khu vực có rất nhiều người hiếu kỳ và youtube đến livetrame. Trước đó, ngày 14-10, phiên phúc thẩm phải hoãn do luật sư phía bị hại và bị cáo có đơn xin hoãn. Xử sơ thẩm hồi tháng 7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân năm năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người bị phạt bốn năm tù, Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù, Cao Thị Cúc ba năm tù cùng về tội danh nêu trên. Sau đó ông Lê Tùng Vân và năm bị cáo khác đều kháng cáo. Bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào... Ông Vân yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án. Đúng 7 giờ 30, các xe chở phạm nhân được đưa đến tòa. HUỲNH DU - HỮU ĐĂNG