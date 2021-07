Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các nghi can là học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi) Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi); Lê Hoàng Sinh (30 tuổi); Hoàng Ngọc Long (34 tuổi); Trần Thanh Phú (24 tuổi); Trương Hoàng Thanh (35 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai và Lê Văn Giàu (28 tuổi) ngụ TP Cần Thơ.



Nhóm học viên cai nghiện tra tấn hội đồng nhiều ngày với 1 học viên cùng phòng khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV.

Đây là nhóm học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã đánh “hội đồng” một học viên đang cai nghiện ma túy tại cơ sở tử vong vào ngày cuối tháng 12-2020.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn cắt cơn, giải độc, nạn nhân là Nguyễn Tiên Ph. thường xuyên la hét, gây ồn ào nên đã bị Nguyễn Quốc Phi và các học viên đánh đập, tra tấn trong thời gian dài từ chiều tối 12-12 đến 17 giờ, ngày 14-12-2020 dẫn đến anh Ph. bị tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài 7 nghi can trực tiếp đánh anh Ph. tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý 6 người khác cùng là học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, về hành vi “Hành hạ người khác”; đồng thời điều tra làm rõ vai trò đối với một số cán bộ, nhân viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy để xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.