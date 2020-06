1 phụ nữ dùng tiền giả mua hàng ở chợ Tam Thanh

Ngày 1-6, Bộ đôi Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, Đồn Biên phòng Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phối hợp với công an TP Tam Kỳ bắt giữ một người phụ nữ sử dụng và tàng trữ tiền giả.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân tại chợ Tam Thanh phát hiện một người phụ nữ sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng mua hàng. Nghi ngờ người này sử dụng tiền giả nên người dân trình báo lực lượng chức năng.



Phạm Thị Tình. Ảnh: HA

Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng và Công an xã TP Tam Kỳ đã có mặt kịp thời bắt giữ.

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định người này là Phạm Thị Tình (33 tuổi, ngụ xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Qua khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên người Tình 34 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 11 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng.



Tiền giả thu giữ trên người Phạm Thị Tình. Ảnh: HA

Trước đó, công an huyện Thăng Bình cũng nhận được tin báo của người dân có một người lạ mặt dùng tiền mệnh giá 500.000 và 100.000 đồng để mua hàng rồi nhận lại tiền thối ở chợ Bình Minh (huyện Thăng Bình).