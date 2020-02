Bắt nhóm làm tiền giả thủ súng và ma túy ở TP.HCM

Ngày 13-2, Công an TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, điều tra xử lý nhóm người có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép chất ma túy.



Trương Trí Cường, một nghi phạm trong vụ án. Ảnh CA.

Chiều 4-2, tại một nhà ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Thủ Đức bắt quả tang Trần Tiến Quang (31 tuổi, thường trú quận 12) đang tàng trữ trái phép ma túy Methamphetamine. Trong túi áo khoác của Quang có 12 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Quang khai mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực Văn Hiến, phường Tân Định, quận 1; mua số tiền giả trên của Lê Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, thường trú Quận 3) với giá 2 triệu đồng.

Người này khai thêm hôm 3-2 đã mua của Phạm Đức Huy (29 tuổi, trú quận Bình Tân) 6 triệu đồng tiền giả để bán lại cho người khác.



Tang vật là tiền giả bị công an thu giữ. Ảnh CA.

Qua điều tra mở rộng, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ thêm nhiều người liên quan đến việc làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trí Cường (cùng ở quận 6), Phạm Đức Huy, Nguyễn Thà (quận 3).

Tổng tang vật công an thu giữ trong vụ việc này gồm 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 0,8514 gram ma túy Methamphetamine, 1 khẩu súng ngắn, 1 băng tiếp đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện, và nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả.