11 người bay lắc trong quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 4-4, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đột kích quán karaoke Big Big World, thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ do ông Ngô Tấn D. (50 tuổi, ngụ phường An Sơn) làm chủ.



Công an phát hiện 11 người bay lắc trong quán karaoke. Ảnh: TN

Tại đây, công an phát hiện 11 người gồm tám nam, ba nữ đang sử dụng dịch vụ tại hai phòng hát của quán. Qua kiểm tra nhanh, 10/11 người dương tính với chất ma túy.

Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính những người sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn đối với chủ quán, Công an TP Tam Kỳ đã lập biên bản do không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, giải trí để phòng, chống COVID-19; để khách sử dụng trái phép chất ma túy trong quán và không đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Theo công an, quán bên ngoài đóng cửa nhưng khách quen liên hệ qua điện thoại vẫn được phục vụ.