12 nam nữ thuê phòng VIP bay lắc trong quán karaoke

Ngày 13-10, Công an TP Lào Cai (Lào Cai) vừa phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trong quán karaoke để sử dụng ma túy trái phép.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Theo đó, đêm 12-10, trinh sát ập vào kiểm tra một căn phòng VIP tại quán karaoke A88 thuộc tổ 8 phường Lào Cai, phát hiện 12 người (gồm sáu nam, sáu nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai viên ma túy MDMA (ma túy kẹo), một túi ma túy dạng Ketamine, 40 triệu đồng, 12 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định TKH (18 tuổi, trú tại Yên Bái) mua ma túy rồi rủ thêm năm người thuê phòng hát karaoke để sử dụng.

Tại đây, nhóm của H. gọi thêm sáu nhân viên nữ đến phục vụ. 12 người này đã chia nhau sử dụng ma túy, khi đang bay lắc thì bị trinh sát phát hiện. Kết quả test nhanh cho thấy cả nhóm đều dương tính với ma túy.