Lực lượng an ninh cơ sở tóm gọn 3 kẻ trộm xe máy ở Long An 15/02/2025 15:28

Ngày 15-2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ Phan Minh Thuần , Lê Minh Luân (cùng 31 tuổi và ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) và Nguyễn Hoàng Phúc (39 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Luân, Thuần, Phúc trộm xe máy và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 14-2, Công an huyện Bến Lức nhận được tin nhờ hỗ trợ từ Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) về việc có 3 nghi phạm vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, bị tổ công tác truy đuổi và đang tháo chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Tiếp nhận thông tin, Tổ An ninh trật tự cơ sở Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức tổ chức chốt chặn tuyến Quốc lộ 1 đoạn ngã tư Bình Nhựt.

Tang vật công an thu giữ từ 3 nghi phạm. Ảnh: CA

Khi phát hiện 3 người đi trên 2 xe gắn máy 62F1-232.20 và 53Y5-4116 lưu thông với tốc độ cao, có đặc điểm giống như tin trình báo mô tả nên tổ chức truy xét và vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.