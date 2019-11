2 vợ chồng phá vườn keo của hàng xóm để 'trút giận'

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã triệu tập và tạm giữ Kha Thị Pòm (42 tuổi), Lô Thị Sơn (44 tuổi), Phẩy Thị Nga (36 tuổi) và Vi Văn Ngọc (42 tuổi, chồng của Nga, cùng trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Khai Thị Pòm và Lô Thị Sơn.

Sáng 7-10, chị Kha Thị G. (44 tuổi, trú tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê) đi vào chăm sóc đồi cây keo của gia đình thì phát hiện vườn keo bốn năm tuổi bị kẻ gian chặt phá ngổn ngang nên đi báo công an.

Trước đó, đêm 20-8, 775 cây keo từ nửa năm đến ba năm tuổi của gia đình anh Trịnh Văn C. (37 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Yên Khê) cũng bị chặt phá.



Vị Văn Ngọc và Phẩy Thị Nga.

Công an huyện Con Cuông vào cuộc điều tra, bắt giữ Pòm và thu giữ hai con dao.

Tại cơ quan công an Pòm khai do có mâu thuẫn với gia đình chị G. nên tối 5-10, Pòm mang theo dao đi rủ Sơn cùng vào vườn keo của gia đình chị này để chặt phá cho hả giận.

Sơn và Pòm còn kể tối 20-8 đã cùng Ngọc, Nga phá hoại tương tự tại vườn nhà anh C.

Lý do, trước đó trâu, bò của của họ vào phá vườn keo nhà C. nên anh này nhốt lại và yêu cầu bồi thường. Từ đó, nhóm nảy sinh mâu thuẫn, bàn bạc tìm cách trả thù C.

Được biết vườn keo nhà chị G. bị chặt phá thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, vườn keo của gia đình anh C. thiệt hại hơn 21 triệu đồng.