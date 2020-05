27 người đánh bạc bên trong OV Club ở Cần Thơ

Ngày 16-5, nguồn tin của PLO cho biết Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 27 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra ở Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Cần Thơ (OV Club) .

Trong đó, Công an đề nghị truy tố 10 bị can về tội đánh bạc; 12 bị can về tội tổ chức đánh bạc; có 5 bị can bị đề nghị truy tố cả 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Nhóm người bị bắt quả tang đánh bạc. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần Việt Hải Đăng Cần Thơ - Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Cần Thơ (OV Club) kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài hoạt động tại tầng hầm của khách sạn TTC (phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Trần Thanh Hải là Giám đốc công ty Hải Đăng và giữ quyền điều hành, quản lý OV Club. Quá trình điều hành, Hải đã chỉ đạo nhân viên lắp đặt phương tiện để tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Đêm 15-10-2019, Cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động Công an TP.Cần Thơ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 39 người đang tham gia đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu bên trong OV Club.

Tang vật thu giữ gồm 75,9 triệu đồng; 1 thùng bằng nhựa màu đỏ (thùng tiền xâu) bên trong có 22,5 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc lắc tài xỉu. Ngoài ra, công an còn thu giữ số tiền lớn trên người nhóm đánh bạc.

Tổng cộng công an đã tạm giữ hơn 2,4 tỉ đồng tiền Việt Nam, hơn 10.000 USD và 51 điện thoại di động các loại.

Qua điều tra, bị can Trần Thanh Hải khai nhận do thấy doanh thu của OV Club bị sụt giảm, nhằm tăng doanh thu, Hải đã đã chỉ đạo bị can Trần Văn Cừ lắp đặt bàn lắc “Tài - Xỉu” bên trong câu lạc bộ thu hút người đánh bạc để lấy tiền xâu.

Để phục vụ cho hoạt động đánh bạc trên, bị can cho lắp đặt hệ thống camera ghi hình tại nơi diễn ra hoạt động lắc tài xỉu.

Từ ngày 11 đến 19-10-2019 Hải đi về quê rồi xuất cảnh ra ngước ngoài và giao cho bị can Trần Đức Mỹ trông coi, quản lý hoạt động của OV Club. Từ ngày 12 đến 15-10-2019, tổng tiền xâu thu về từ sòng bạc là gần 153 triệu đồng.



Hình ảnh camera ghi lại cảnh sát phạt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Vào hôm bị bắt quả tang, các bị can Nguyễn Hải Đăng, Lê Văn Vũ và Lê Hoàng My đã thay nhau làm cái lắc xí ngầu trực tiếp đứng ra tính thắng thua với những người đặt cược tiền.

Các bị can Đinh Thị Thùy Nhung và Huỳnh Thanh Phong trợ giúp chung chi tiền bên tài, còn chung chi tiền bên xỉu là các bị can Trần Hoàng Nam và Trương Đỗ Vĩnh Quân.



Mỗi ván, người chơi cược vào các ô tài, xỉu với tổng số tiền từ 500.000 đồng đến 76 triệu đồng.

Theo công an, OV Club là câu lạc bộ giải trí cho người có quốc tịch nước ngoài nhưng quản lý không chặt chẽ để các đối tượng móc nối thực hiện hành vi phạm tội; hình thành điểm tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến chính sách dành cho người nước ngoài.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có nhiều bị can đã có tiền sự và tiền án về tội đánh bạc.