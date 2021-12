Đến 10 giờ 20 ngày 8-12, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận vẫn phong toả hiện trường khu vực hẻm 33 đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận để điều tra vụ người dân chống đối cưỡng chế thi hành án, tấn công lực lượng chức năng.



Công an phong tỏa hiện trường vụ ném "bom xăng" vào công an. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo nguồn tin từ UBND quận Phú Nhuận, người dân đã tấn công bằng bom xăng tự chế khiến ba cán bộ công an bị thương.

Ba công an đã được chuyển đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu ngay sau sự việc xảy ra, hiện đang được theo dõi sức khoẻ. “Người nhà trên gồm hai người lớn, hai trẻ em đều an toàn, đều an toàn. Địa phương đang xử lý và báo cáo”, nguồn tin cho biết.







Những công an bị bỏng vì "bom xăng" phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: NUYỄN YÊN

Vị này cho biết thêm, đây là cưỡng chế thi hành án giao nhà theo bản án đã có hiệu lực. “Vụ việc đã diễn ra lâu nhưng người dân vẫn cương quyết không chấp hành nên hôm nay tổ chức cưỡng chế nên họ phản ứng”, vị này nói.

Tại hiện trường, nhiều cán bộ công an, cán bộ thi hành án có mặt. Hiện trường nhiều vật dụng vỡ nát.

Người dân cho hay một số người chống đối bên trong căn nhà bị cưỡng chế đã ném bom xăng ra ngoài gây cháy.