Sáng 18-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt giữ Tạ Quang Thiền để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; Nguyễn Quang Vinh và Tưởng Nguyễn Long về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Tạ Quang Thiền bị bắt giữ.

Trước đó, em NTP (15 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng người thân gửi đơn tố giác đến công an huyện Hưng Nguyên về việc bị Vinh, Long thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe doạ, đánh đập nhằm đòi lại số tiền 5 triệu đồng đã cho em vay.

Em P. đã phải trả cả gốc và lãi tổng số tiền 9 triệu đồng và tố giác bị Thiền nhiều lần ép quan hệ.



Vinh và Long tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Ngay sau khi nhận được đơn, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên liền cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ ba nghi can trên.