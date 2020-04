4 thợ rừng nhanh trí bắt nghi phạm giết người trốn giữa rừng

Chiều 9-4, trao đổi với PLO, Thượng tá Ngô Cự Vinh, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định), cho hay đơn vị này đang đề nghị cơ quan thẩm quyền khen thưởng bốn công dân có thành tích góp phần bảo vệ an ninh trật tự.



Nhóm thợ rừng giữ chân nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (đánh dấu X) rồi hỗ trợ công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Bốn công dân được đề nghị khen thưởng gồm Nguyễn Văn Anh (60 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi), Nguyễn Huy Cường (40 tuổi) Phạm Hùng Cường (39 tuổi, cùng ngụ xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn).

Những người này đã mưu trí, dũng cảm giúp lực lượng công an bắt nghi phạm giết người đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.



Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 6-4, bốn người đàn ông trên cùng nhau lên rừng tìm mật ong. Khi đi đến khu vực đỉnh núi thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định thì phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò, tiều tụy đang lẩn trốn giữa rừng sâu.

Bốn thợ rừng cùng nhận định người đàn ông này có hình dáng, biểu hiện giống với nghi phạm đâm chết người tình xảy ra ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đang công an bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Sau khi bàn bạc, nhóm thợ rừng tìm cách tiếp cận, không để nghi phạm chạy trốn. Khi đã xác định người đàn ông này là nghi phạm đang bị truy nã, các ông Tài, Hùng Cường, Huy Cường lại gần bắt chuyện, cho đồ ăn để giữ chân nghi phạm.

Trong lúc đó, ông Nguyễn Văn Anh giả vờ đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ nhưng thực tế tìm lên đỉnh núi cao để có sóng điện thoại, gọi báo cho ông Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng Công an xã Tây Xuân biết vị trí đang giữ chân nghi phạm để đưa lực lượng đến bắt giữ.

Sau đó, ông Anh quay lại cùng các thợ rừng trong nhóm vận động, thuyết phục rồi tìm cách tước con dao mà nghi đang mang theo.

Khi đến nơi, lực lượng công an xác định người đàn ông đang lẩn trốn giữa rừng sâu được nhóm thợ rừng phát hiện chính là Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), người đang bị truy nã đặc biệt với tội danh giết người.

Ngay lập tức, nhóm thợ rừng đã hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ Trần Ngọc Hoàng đưa về Công an huyện Tây Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2-2, Trần Ngọc Hoàng chạy xe máy bám theo người tình của mình là bà Đỗ Thị Thu (48 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) đang chở con gái đi từ huyện Tây Sơn về hướng thị xã An Nhơn (Bình Định).

Khi bà Thu đang điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 636 B đoạn qua xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Hoàng bất ngờ chặn xe rồi rút dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.



Sau khi gây án, Trần Ngọc Hoàng đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án giết người, đồng thời ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Theo trưởng Công an huyện Tây Sơn, lực lượng công an đã khoanh vùng xác định nghi phạm Trần Ngọc Hoàng lẩn trốn trong rừng. Công an huyện Tây Sơn đã phối hợp Công an tỉnh Bình Định tổ chức lực lượng truy tìm thời gian qua.

Tuy nhiên, việc truy tìm rất khó khăn, chưa có kết quả do địa hình rừng núi hiểm trở.

“Ngoài ra, Công an huyện Tây Sơn cũng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Công an huyện đã liên tục thông báo đặc điểm nhân dạng, thông tin về đối tượng bị truy nã để nhân dân cảnh giác, phát hiện, phối hợp truy bắt”, Thượng tá Vinh thông tin.

Trưởng Công an huyện Tây Sơn đánh giá hành động mưu trí, dũng cảm của nhóm thợ rừng trên rất đáng biểu dương. Đó là tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.