911 Đà Nẵng dự kiến tăng thêm tổ công tác

Ngày 5-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết ba tháng thực hiện kế hoạch 911 về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn trên địa bàn.



Thông tin tại đây cho hay qua ba tháng, lực lượng 911 đã xử lý 268 vụ, 351 người vi phạm về an ninh trật tự, đồng thời xử phạt 76 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 160 triệu đồng; nhắc nhở hơn 4.800 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng 911 được chính quyền TP đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ và tạo sự lan tỏa tính tích cực trong nhân dân. Ông cho hay 911 đã tạo khí thế tấn công tội phạm, góp phần răn đe các đối tượng hình sự, ma túy cũng như nâng cao ý thức của người dân trong quá trình tham gia giao thông...

“Tôi đánh giá cao lực lượng đã luôn giữ đúng lễ tiết, tư thế, tác phong và có thái độ lịch sự khi thực hiện nhiệm vụ… Và đối với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên quyết, linh hoạt, khôn khéo và ứng xử đúng pháp luật, phù hợp với từng việc cụ thể nên chưa xảy ra sơ suất gì” - Thiếu tướng Viên nói.



Một thanh niên quăng xe chạy bộ khi lực lượng dừng xe nhưng đã bị khống chế sau đó. Ảnh: H.Hiếu



Rất nhiều công cụ hỗ trợ được thu giữ trong thời gian thực hiện. Ảnh: HẢI HIẾU

Còn Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phó Ban thường trực lực lượng 911, cũng là người có nhiều lần ra đường cùng các anh em để động viên, cho biết sắp tới sẽ có phương án xây dựng mô hình lực lượng này thuộc các quận, huyện. “Ban lãnh đạo cũng đang cân nhắc tăng thêm hai tổ công tác để phối hợp với ba tổ đã thành lập” - Đại tá Hai nói và cho hay ban lãnh đạo luôn đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo vị đại tá, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện luân chuyển dần những cán bộ tham gia vào tổ công tác về lại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này để thực hiện học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên cũ và mới của các tổ công tác. Đồng thời, công tác tuyên truyền về hoạt động của lực lượng 911 để nhân dân hiểu, ủng hộ và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, xác định thời điểm, các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự để báo cáo nhằm tổ chức triển khai lực lượng 911 lập chốt. “Tập trung vào các địa bàn có các quán bar, karaoke,… để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” - ông nói.