An Giang: Bắt 1 người sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Ngày 12-9, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Long (42 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) về tội sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).



Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thành Long. Ảnh: QM

Theo kết quả điều tra, chiều 2-7 lực lượng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Thành Long chạy xe máy chở 180 chai thuốc BVTV nhãn hiệu Filia 525SE và Anvil 5SC tại khu vực chành xe Tô Châu nên bắt giữ.

Công an còn thu giữ 80 chai thuốc BVTV nhãn hiệu AmistarTop mà Long đã gửi chành xe trước đó. Tất cả số thuốc đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Kiểm tra nơi ở Long, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, nhãn hiệu của nhiều loại thuốc BVTV và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết, pha chế thuốc BVTV giả. Qua điều tra, Long đã thừa nhận việc tổ chức sản xuất thuốc BVTV giả được gần một năm qua.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.