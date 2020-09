Phát hiện 2 cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 2 cơ sở có địa chỉ tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BTTV) với số lượng lớn không rõ nguồn gốc.

Chiều 9-9, lực lượng Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho hàng tại địa chỉ tổ 10, ấp Bình An 1, xã An Hòa do Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi) quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 sản phẩm thuốc BVTV các loại (chai, gói, hộp), trị giá khoảng 90 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc trên.



Số thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: QM

Chiều cùng ngày, lực lượng Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiến hành kiểm tra kho hàng do bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (65 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng phát hiện và thu giữ 308 cal (loại 05 lít/cal) và 80 chai (loại 01 lít/chai) dung dịch, nhãn hiệu nước ngoài, thành phần có chứa hoạt chất Paraquat Chichcoride; 2.000 gói thuốc diệt chuột, nhãn hiệu nước ngoài, thành phần có chứa hoạt chất Zinc Phosphide 80%, ước tổng trị giá khoảng 184 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hoàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.



Cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản không phép. Ảnh: QM

Trước đó, vào sáng 08-9, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục thủy sản An Giang tiến hành kiểm tra kho hàng của cơ sở Mạch Bình Long (ở ấp An Hòa, xã An Hòa) cũng đã phát hiện 150 tấn thành phẩm nguyên liệu thủy sản; trong đó có 40 tấn chưa thành phẩm (gồm bột ruốc, bột tôm khô, bột tôm). Tổng trị giá hàng hóa khoảng 3 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hóa đơn, chứng từ, mã số tiếp nhận lưu thông trên thị trường.

Hiện ngành chức năng đã tạm giữ tất cả các hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.