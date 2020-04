An Giang: Bắt chủ nhà trọ kiêm 'đại lý' ma túy đá

Ngày 29-4, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Giàu (42 tuổi, ngụ xã Phú Thọ) về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.



Nguyễn Ngọc Giàu tại công an. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-4, Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Phú Tân phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh An Giang mời Nguyễn Minh Nhựt (28 tuổi) về trụ sở để làm việc.

Kiểm tra, công an thu giữ trên người Nhựt một bọc nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Qua làm việc, Nhựt khai nhận số ma túy trên mua của Giàu - chủ nhà trọ X.M về để sử dụng.



Số ma túy công an thu giữ được. Ảnh: QUỲNH MINH

Sau đó, công an khám xét chỗ ở đối với Giàu, thu giữ 770 bọc nylon chứa ma túy đá và 27 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác.

Tại cơ quan Công an, Giàu khai nhận số ma túy trên đối tượng mua của một người lạ mặt ở TP.HCM với giá 80 triệu đồng. Sau đó, Giàu về phân lẻ, bán lại cho người nghiện kiếm lời.