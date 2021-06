Tối 29-6, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết công an đang tạm giữ hình sự Trần Văn Lên (31 tuổi), Đinh Thanh Phong (24 tuổi) và Trần Hoàng Nhân (34 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) để điều tra về tội đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Công an xã Mỹ Khánh đã ập vào bắt quả tang 16 người đang cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê thuộc tổ 4, ấp Bình Hòa 1.



16 người bị bắt quả tang đang cá cược bóng đá. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm 1 tivi, 9 điện thoại di động, 6 xe mô tô các loại, hơn 31 triệu đồng và nhiều tờ phơi ghi số tiền cá cược khoảng 90 triệu đồng.

Điều tra ban đầu, công an xác định tụ điểm cá cược này do Lên, Phong đứng ra tổ chức, còn Nhân là một trong những người tham gia cá cược với số tiền lớn.



Hiện vụ việc đang được lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.