Bán xe Suzuki Satria ăn cắp cho chính người bị mất trộm

Trưa 21-7, anh Phạm Duy Phi (sinh năm 1995, ngụ Thủ Đức) để chiếc xe máy hiệu Suzuki Satria 93F1-440.20 ở trước 70-72 đường Vũ Tông Phan (phường An Phú, quận 2) thì bị hai thanh niên bịt mặt bẻ khoá trộm mất.

Anh Phi trình báo Công an phường An Phú về vụ trộm này.



Chiếc xe bị hai thanh niên bịt mặt bẻ khoá lấy đi vào trưa 21-7. Ảnh cắt từ camera.

Rao bán xe gian qua facebook

Đến sáng 18-8, anh Phi bất ngờ phát hiện chiếc xe máy của mình được tài khoản Ngô Trọng Hảo rao bán trên mạng xã hội facebook với nội dung: “18,5 triệu. Fix mạnh cho anh em do xe mình mất giấy, biển TP”.

Thấy chiếc xe được đăng bán có nhiều điểm giống xe bị mất, anh Phi đã liên hệ với người bán để mua lại. "Người này thăm dò rất kỹ, hẹn tôi nhiều lần. Cuối cùng, người bán hẹn chiều 18-8 sẽ giao xe”- anh Phi kể.



Nội dung rao bán xe (bên trái) và bài đăng báo mất xe trên Facebooh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Qua trao đổi, người này cho hay là đã bán cho một người ở quận 9. Dò la thông tin, phát hiện người vừa mua chiếc xe của mình cũng có nhu cầu bán lại với giá 22 triệu đồng và anh Phi đồng ý mua. Bên bán yêu cầu giao dịch ở quận 9 nhưng sau đó đổi địa điểm sang khu vực trước cổng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Đến 14 giờ 20, anh Phi có mặt tại điểm hẹn, gặp nam thanh niên chạy xe máy Satria 59S1-03259. Qua vài câu trao đổi, nam thanh niên này đề nghị đổi điểm giao dịch.



Nam thanh niên chạy xe máy của anh Phi đến trước trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM để chuẩn bị giao dịch. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh Phi kể: “Lúc người bán đến gặp tôi đã đề nghị ngay là cần phải đi nơi kín đáo hơn để thoả thuận vì lý do nguy hiểm. Sau đó, người này chở tôi đi qua nhiều tuyến đường trước khi tấp vào một quán cà phê”.



Trong một con hẻm trên đường Võ Văn Ngân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), thanh niên nói là “xe đi mấy năm rồi, mất giấy nên bán lại”.

Kiểm tra kỹ, anh Phi thấy số khung, số máy trùng khớp với chiếc xe bị mất nên hô hoán, cùng dân giữ người bán xe đưa về trụ sở công an.



Giao dịch được thực hiện ở một quán cà phê nằm trong hẻm đường Võ Văn Ngân (phường Linh Chiểu). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Kẻ chuyên bán xe gian, biển số giả



Sau một hồi quanh co, người này thừa nhận đã mua xe không giấy của một người khác ở Bình Thạnh.

Thanh niên khai tên Bùi Thanh Vàng (sinh năm 1997, ngụ quận 9), đã bán trót lọt hai xe máy không giấy tờ cho hai người ở Bình Dương vài ngày trước đó.

Vàng cho biết sau khi thấy bài đăng bán xe của tài khoản Ngô Trọng Hảo trên facebook, Vàng đã tìm cách liên hệ để thoả thuận giá cả.

Sau trao đổi, Vàng đồng ý mua chiếc xe với giá 16,5 triệu đồng. Khi nhận xe gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Vàng phát hiện ổ khoá xe bị hỏng nhưng mua vì giá rẻ.



Bùi Thanh Vàng thừa nhận mua xe từ một người khác rồi đăng bán trên facebook. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau đó, Vàng tháo bớt một số bộ phận trên xe, sơn lại các vết trầy xước, thay ổ khoá tiếp tục rao bán để kiếm lời.



Vàng cho là không biết đó là xe gian, khi mua, chiếc xe đã gắn sẵn biển 59S1-032.59 và cũng không biết đó là biển số giả.

"Khi mua xe, tôi có yêu cầu người bán viết giấy tay nhưng họ không chấp nhận. Mua bán xe gian là vi phạm nhưng từ bữa giờ tôi mua trúng hai chiếc xe gian, giờ còn mất tiền” - Vàng nói.