Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bắt băng cướp nhí gồm tám thành viên do Từ Tấn Phú (18 tuổi, ngụ quận 8) và Chung Chí Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang) cầm đầu.



Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 7-2-2022, anh Phạm Gia K (16 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển xe máy về nhà.



Băng cướp "nhí" nhanh chóng bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ. Ảnh: CA

Khi xe chạy đến gần cầu Cống Dinh (ấp 2, xã Phước Kiển) thì anh K dừng lại nghe điện thoại.

Đúng lúc đó, một nhóm sáu thanh niên chạy trên hai xe máy bất ngờ xông tới chặn đầu và khóa đuôi xe anh K.



Nạn nhân K bị đâm trúng vai và đùi. Ảnh: CA

Nhóm này lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ tấn công để cướp tài sản. Anh K phản kháng thì bị một người xông tới ôm ngang, để hai đồng phạm dùng dao đâm vào vai và đùi nạn nhân rồi giật điện thoại iPhone 11 Pro. Nhóm này còn lục soát, lấy đi chiếc ví và xe máy của nạn nhân.

Do khu vực đêm tối vắng người, bị thương nên không ai nghe tiếng anh K kêu cứu để hỗ trợ. Một người đi đường sau đó phát hiện, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. May mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.



Công an nhanh chóng xác định, bắt được các thành viên trong băng. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM sau đó phố hợp với Công an huyện Nhà Bè, Cục C02 và công an các tỉnh giáp ranh để điều tra, truy xét.

Chưa đầy 24 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị phối hợp đã xác định được một số thành viên trong băng cướp và bắt giữ.



Con dao gây án bị thu giữ. Ảnh: CA

Tính đến chiều 11-2, công an đã bắt tổng cộng tám thành viên trong băng cướp do Phú cầm đầu.

Đây là nhóm cướp có tuổi đời rất nhỏ, có người mới chỉ 16 tuổi nhưng thủ đoạn gây án manh động, nguy hiểm.



Xe máy tang vật đang bị tạm giữ. Ảnh: CA

Cả nhóm khai nhận, Phú và Phong có vai trò cầm đầu, trang bị các hung khí và lên kế hoạch trước cho cả nhóm thực hiện.

Ngoài vụ cướp tài sản của anh K ở huyện Nhà Bè, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh giáp ranh.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.