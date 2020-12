Ngày 10-12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 2 người tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày Tổ công tác thuộc Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú phát hiện Phạm Trường Giang (41 tuổi) đang tiếp nhận sáu người nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An.



Phạm Trường Giang. Ảnh: CACC

Qua làm việc Giang khai được một người bạn tên Vũ nhờ đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đưa về TP Châu Đốc với giá 500.000 đồng/người.

Từ lời khai của Giang, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Huỳnh Văn Vũ (Vũ Báo, 27 tuổi, ngụ huyện An Phú). Qua điều tra ban đầu, công an xác định Vũ câu móc với một người phụ nữ ở Campuchia tổ chức đưa người vượt biên trái phép.



Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáu người nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.