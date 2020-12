Bắt 36 người tụ tập đá gà ở vườn sao tại TP Long Xuyên

Chiều 17-12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa bắt quả giữ 36 người đá gà ăn tiền ở trong vườn sao lớn.

Theo đó, vào trưa cùng ngày hàng chục người tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại vườn sao thuộc Tổ 15, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên. Qua công tác nắm tình hình, các đội nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường Bình Đức đã tổ chức vây bắt khi các con bạc đang say sưa sát phạt.

Phát hiện công an, nhóm người này bỏ chạy tán loạn ra cánh đồng nhưng công an đã kịp thời bắt giữ 36 người.



Khu vực tổ chức điểm đá gà. Ảnh: CACC



36 con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ bảy con gà đá, 26 xe mô tô, 35 điện thoại di động, hơn 72 triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tụ điểm đá gà này do Phạm Long Hồ (33 tuổi) và Trần Văn Cái (35 tuổi) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Để tránh bị phát hiện, điểm đá gà được tổ chức sâu trong vườn sao, có người cảnh giới nên công tác triệt phá vô cùng khó khăn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an TP Long Xuyên đã kịp thời triệt xóa điểm cờ bạc gây bức xúc trong nhân dân này.

Hiện vụ Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra là rõ vụ việc để xử lý theo quy định.