An Giang: Triệt phá ổ bạc 'quý bà' trong vườn xoài

Ngày 13-9, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền trong vườn vườn xoài, bắt giữ 20 người.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhóm người tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền ở vườn xoài (thuộc Tổ 16, ấp Long Quới, xã Long Kiến) nên Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng đến kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng công an đã kịp thời bắt giữ 20 người (có 12 nữ). Tại hiện trường công an thu giữ hơn 23 triệu đồng trên người các con bạc.



20 con bạc trong vườn xoài bị bắt quả tang. Ảnh: QM

Theo công an, điểm lắc tài xỉu này do Nguyễn Hồng Tuấn (Thái khùng, 35 tuổi) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.