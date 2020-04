Nhiều ổ bạc 'quý bà' ở Chợ Mới bị triệt phá

Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa bắt quả tang quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Kiến An.



Trong 25 đối tượng có đến 13 đối tượng nữ tham gia lắc tài xỉu. Ảnh: QUỲNH MINH

Tối 9-4, Công an huyện Chợ Mới kết hợp với Công an xã Kiến An đã mật phục và ập vào bắt quả tang 25 người (trong đó có 13 phụ nữ) đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại địa điểm trên.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 1 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu, 21 điện thoại di động các loại và nhiều dụng cụ liện quan khác. Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ thêm 85 triệu đồng.

Theo công an, tụ điểm đánh bạc này nằm sâu trong hẻm, cách xa đường lộ, có người canh đường nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-4, Công an huyện Chợ mới cũng đã bắt quả tang 15 đối tượng (đa phần là phụ nữ) đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại tổ 22, ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A.



Một ổ bạc khác bị công an triệt phá cũng đa phần là phụ nữ. Ảnh: QUỲNH MINH

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc 960 ngàn đồng, 5 bộ bài tây (52 lá), 11 điện thoại di động các loại khoảng 15 triệu đồng trên người các đối tượng.