Bắt giám đốc thuê xe sang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Nhựt, giám đốc Công ty TNHH TM DV vận tải Lê An (trụ sở tại quận 2, TP.HCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mới đây, 14 người đều ngụ tại TP.HCM đến cơ quan công an trình báo về việc Công ty TNHH TM DV vận tải Lê An (trụ sở ở phường Thảo Điền, quận 2) do Nhựt làm giám đốc đã hợp đồng thuê xe nhưng ngắt định vị trên phương tiện, không thanh toán tiền như đã thỏa thuận.

Khi các nạn nhân liên hệ thì vị giám đốc này tắt máy, lẩn tránh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nhựt bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê xe ô tô từ khoảng ba năm trước. Nguồn xe là do Nhựt đứng tên cá nhân thuê lại của người khác. Đầu năm 2018, công ty kinh doanh thua lỗ.

Tuy nhiên, Nhựt vẫn tiếp tục ký hợp đồng thuê xe ô tô mới của nhiều người với giá từ 8 triệu đến 20 triệu đồng/tháng. Do không thể xoay kịp tiền thuê xe và tiền vay lãi suất cao bên ngoài, Nhựt đã nảy sinh ý định tiếp tục thuê xe để cầm cố, lấy tiền trả chi phí thuê cho các chủ xe trước đó và trả tiền vay nóng ngoài xã hội.

Dù thua lỗ nhưng Nhựt vẫn lập Công ty TNHH TM DV Lê An vào tháng 4-2019 để tạo uy tín, thuê được các xe đắt tiền vì các chủ xe yêu cầu phải có pháp nhân mới ký hợp đồng.

Vị giám đốc sau đó ký nhiều hợp đồng thuê xe, mang đi cầm cố cho hai người đàn ông ở quận Bình Thạnh và quận 1 với giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/chiếc.

Khi cầm cố các xe, đa số Nhựt không lập hợp đồng mà chỉ trao đổi miệng. Công an xác định số tiền Nhựt cầm cố là hơn 3 tỉ đồng.