Liên quan vụ dùng ô tô chặn xe chở bê tông vào công trình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Tiến Danh (34 tuổi, ngụ thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận).



Bị can Danh bị bắt vì đã có hành vi cản trở không cho xe bồn chở bê tông vào thi công công trình gây thiệt hại tài sản cho người khác theo Điều 178 BLHS.

CQĐT dựng hiện trường vụ dùng ô tô chặn xe bê tông. Anh: PN

Như PLO đã thông tin, ngày 19-3, ông Tiêu Văn Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà mua 17 m3 bê tông để đổ sàn lầu 1 căn nhà đang xây ở thị trấn Võ Xu.

Lúc 16 giờ 30 cùng ngày, trong khi một trong hai xe bồn chở bê tông tươi đang bơm bê tông lên sàn thì bất ngờ ông Danh điều khiển xe bán tải đến chắn ngang đầu xe này và ngăn chặn không cho xe bồn thứ hai vào công trình.

Khoảng 20 phút sau, ông Lê Tiến Dũng (anh ruột ông Danh và là Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Tiến) đi xe Mercedes đến.

Công an thị trấn Võ Xu, CSGT Công an huyện Đức Linh có mặt và Công an thị trấn Võ Xu đã lập biên bản ghi nhận thiệt hại tại hiện trường gồm 8 m3 bê tông đã bị đông cứng không thể sử dụng, phải đổ bỏ; 9 m3 bê tông đã đổ trên sàn đã đông kết không thể tiếp tục thi công. Trong biên bản công an xác định xe ông Dũng "dừng, chạy chậm".

Ông Nam cho biết, sở dĩ có sự việc trên là ông làm nghề xây dựng, trước đây thường mua bê tông của Công ty Mạnh Tiến nhưng sau đó ông mua bê tông của Công ty Tân Hà.



Xe ông Dũng xuất hiện ở hiện trường vụ án ngày 19-3

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nam đã khiếu nại nhiều nơi và Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Đức Linh chỉ đạo Công an Đức Linh làm rõ, xử lý nghiêm theo qui định.

Đến 31-7, Công an huyện Đức Linh tổ chức dựng lại hiện trường, sau đó cơ quan chức năng xác định việc ngăn cản trên gây thiệt hại cho ông Nam hơn 110 triệu đồng và khởi tố, bắt tạm giam ông Danh về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên ông Nam có đơn khiếu nại, cho là cơ quan tố tụng huyện Đức Linh bỏ lọt tội phạm với ông Lê Tiến Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Tiến).

Về vụ án này, HĐND huyện Đức Linh (Bình Thuận) cũng đã ra thông báo về việc Ban Pháp chế HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát trực tiếp đối với Công an huyện Đức Linh trong việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Tiêu Văn Nam.