Bắt hai thanh niên dùng xe tải đi trộm bò ở Bình Thuận

Chiều 21-10, tin từ Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang tạm giữ hai thanh niên để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Xe chở bò bị bắt quả tang.

Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng 21-10, Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình nhận tin báo người dân vừa bắt quả tang hai thanh niên trộm bò.

Những người dân tham gia bắt giữ cho biết khoảng 4 giờ 30 phút, họ phát hiện xe tải 86C-106.16 lưu thông trên đường có chở ba con bò với nhiều nghi vấn nên chặn lại.

Một thanh niên trên xe cho biết vừa mua số bò trên của một người tên Lương trong xóm. Tuy nhiên người dân yêu cầu phải gọi ông Lương tới xác nhận mới cho đi.



Lúc này có một thanh niên chạy xe máy đến giả vờ la lối, đánh lạc hướng để một thanh niên trên xe tải nhảy lên xe máy tẩu thoát. Lập tức người dân kịp thời khống chế hai thanh niên còn lại.

Sau đó ông Huỳnh Văn Thao ở thôn Đá Trắng, xã Sông Bình phát hiện bốn con bò trong chuồng đã bị mất nên chạy đến hiện trường và nhận ra số bò của mình đang bị cột trong thùng xe tải.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Võ (33 tuổi) ngụ xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An thừa nhận hành vi trộm bò của mình. Riêng HXV (39 tuổi) ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết mình chỉ là tài xế xe tải được Võ cùng một đồng phạm khác thuê mướn chở bò.



Trước đó, vào ngày 6-10, tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình cũng xảy ra một vụ trộm bò.

Cụ thể, gia đình chị Phan Thị Hồng Thạnh ở thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân phát hiện bị mất một con bò đực nên chia nhau ra tìm kiếm và phát hiện con bò nằm ở cách chuồng khoảng 300 m nhưng đã bị mổ lấy đi toàn bộ thịt, chỉ để lại phần đầu, bốn chân và nội tạng.