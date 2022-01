Chiều 13-1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt nghi phạm giả danh Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tống tiền doanh nghiệp.

Nghi phạm là Nguyễn Xuân Vinh (30 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Vinh bị bắt khi đang lẫn trốn tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Hiện cảnh sát đang tiến hành di lý nghi phạm về Quảng Ngãi.

Trước đó, một người tự xưng là V.T.G (Phó trưởng Phòng CSGT) gạ gẫm một doanh nghiệp vận tải. Theo thông tin ghi âm được, người này tự xưng là ông V.T.G (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện cho bà T.K.H. - đại diện doanh nghiệp vận tải có ba xe vi phạm, bị lập biên bản khi đang hoạt động tại KKT Dung Quất vào đầu tháng 11.



Nghi phạm Nguyễn Xuân Vinh bị bắt. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Người này nắm rõ thông tin về ông G. trực tiếp đến hiện trường xử lý xe quá tải ở KKT Dung Quất, đọc đúng biển số ba chiếc xe, lỗi vi phạm, thông báo mức phạt 192 triệu đồng và yêu cầu bà H. chung 37 triệu để sửa lại biên bản với mức phạt nhẹ hơn.

Khi đại diện doanh nghiệp đồng ý và đề nghị gặp trực tiếp thì người này uy hiếp “bây giờ em chuyển cho anh trước 37 triệu để anh giải quyết, rồi mai em vào cầm số tiền còn lại vào gặp anh rồi anh lấy giấy tờ ba xe kia về luôn”.

Sau cuộc gọi, người này nhắn số tài khoản cho đại diện doanh nghiệp để chuyển tiền và hẹn 10 giờ hôm sau cho người mang biên bản đến để lập lại biển bản khác, giảm nhẹ tiền nộp phạt. Tài khoản 4805205179844 đứng tên PHAN DUC THIEN, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vụ việc được lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định là có người mạo danh nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Xét vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và cá nhân ông V.T.G, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh tập trung lực lượng truy xét.