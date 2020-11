Bắt người phụ nữ chuyên cướp tài sản của học sinh

Ngày 17-11, thông tin từ Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Thiện Ngọc Trân (24 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) về tội cướp giật tài sản.



Bị can Lê Thiện Ngọc Trân. Ảnh: CACC

Theo Công an huyện An Phú, từ đầu tháng 10, nhiều em học sinh tại trường THCS Đa Phước bị một phụ nữ lạ mặt chạy xe máy áp sát rồi cướp tài sản gây hoang mang, lo lắng.

Em Lê Thị Ngọc Mai kể lại: “Hôm đó em và chị trên đường đi học thì có một phụ nữ chạy xe máy chở theo một trẻ em chạy đến giật cặp em để trên giỏ xe”.

Người này nhắm đến chủ yếu là các em học sinh nữ, điều khiển xe đạp một mình trên những đoạn đường vắng. “Mấy bé đi học thì cũng không có tiền bạc gì nhiều nhưng chỉ lo cướp giật làm con té, thương tích ảnh hưởng đến tính mạng” - một phụ huynh lo lắng nói.



Lực lượng chức năng đến thăm hỏi gia đình em Nguyễn Lý Mộng Trúc bị cướp. Ảnh: CACC

Trước thực trạng trên, Công an huyện An Phú đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, truy bắt thủ phạm, đảm bảo trật tự an ninh xã hội.

Chiều 28-10, lực lượng Công an xã Đa Phước đang trên đường tuần tra thì phát hiện Trân ra tay giật chiếc cặp của em Nguyễn Lý Mộng Trúc đang trên đường đi học về nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trân khai để có tiền tiêu xài nên đã rủ em ruột và cháu ruột đi cướp giật tài sản của các học sinh. Trân còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp giật tài sản khác của các em học sinh trên địa bàn huyện An Phú.