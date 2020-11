Bắt quả tang lò sản xuất gần nửa tấn bột ngọt giả ở quận 8

Ngày 5-11, Công an quận 8, TP.HCM tạm giữ hình sự Đỗ Trạch Khâm (42 tuổi), Đỗ Nữ (61 tuổi; cùng ngụ phường 12, quận 8) và Đỗ Trạch Lâm (40 tuổi, ngụ phường 10, quận 8) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.



Công an làm việc với Khâm (áo đen bìa trái) Nữ (giữa) và Lâm (áo đỏ bìa phải) để điều tra về hành vi sản xuất hành giả. Ảnh NT

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 3-11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 8 phối hợp với Đội cảnh sát giao thông trật tự và Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện, kiểm tra xe máy 52L1-3243 do Khâm điều khiển trên đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8.

Qua đó, trên xe của Khâm có chở 10 bao giấy chứa 120 gói bột ngọt nhãn hiệu AJI-NO-MOTO® loại 1 kg/ gói.



Công an thu giữ một lượng lớn bột ngọt giả. Ảnh NT

Khâm khai, số bột ngọt trên là hàng giả nhãn hiệu do Khâm sản xuất tại địa chỉ 443/1 Tùng Thiện Vương (phường 12, quận 8).

Cùng ngày, Công an quận 8 khám xét căn nhà nói trên và bắt quả tang Lâm và Nữ đang sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Saji.

Công an lập biên bản, thu giữ tổng cộng 102 gói bột ngọt nhãn hiệu Saji thành phẩm và bán thành phẩm; 423 kg bột ngọt xá, hàng trăm bao bì bột ngọt nhãn hiệu Saji, AJI-NO-MOTO® cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo một cán bộ điều tra, nhóm này mới thực hiện việc sản xuất bột ngọt giả gần đây. “Sau khi mua bột ngọt xá (là loại bột ngọt do Trung Quốc sản xuất, bán theo bao tải lớn – PV) thì về đóng gói vào các bao bì giả nhãn hiệu rồi bán ra thị trường” – người này nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.