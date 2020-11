Bình Dương: Phát hiện xưởng sản xuất hàng giả số lượng lớn

Ngày 4-11, phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vụ nghiệp vụ bắt quả tang một cơ sở chuyên sản xuất hàng giả với số lượng lớn.



Khu xưởng, nơi chiết các dung dịch hóa chất sang chai nhựa. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ đột kích vào một khu nhà xưởng rộng khoảng 500 m2 nằm sâu trong khu dân cư tại phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương), do một người đàn ông quê ở Thanh Hóa làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện có khoảng gần 10 công nhân đang chiết các dung dịch hóa chất từ các bồn lớn vào các chai nhựa.

Qua kiểm tra, tại khu xưởng này chứa hàng ngàn chai nhựa, nhãn mác, tem, nắp chai và thùng xốp có tên của nhiều sản phẩm tẩy rửa vệ sinh có thương hiệu.

Từ lời khai ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện cách đó khoảng 500 mét có một nhà kho rộng gần 1000 m2, chứa hàng ngàn thùng sản phẩm đã đóng gói thành phẩm chuẩn bị xuất đi.

Bước đầu, chủ cơ sở này khai nhận, đã pha các loại hóa chất giống các sản phẩm dung dịch tẩy rửa vệ sinh có thương hiệu lớn đổ vào bồn hàng ngàn lít. Sau đó, dùng ống dẫn chiết sang các chai nhựa rồi dán nhãn, tem, đóng thùng tuồn ra thị trường.

Theo ghi nhận, tại khu xưởng và nhà kho có nhiều loại dung dịch tẩy rửa vệ sinh giả các thương hiệu lớn của cả trong nước và nước ngoài.

Thiếu tá Nguyễn Minh Kiên, Trưởng phòng An ninh kinh tế cho biết, sau thời gian theo dõi đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá cơ sở chuyên sản xuất hàng giả này.

“Cơ sở này đã sản xuất hàng giả trong thời gian dài, hàng ngày tuồn ra thị trường số lượng lớn hàng giả. Để tránh sự phát hiện của sơ quan chức năng, chủ cơ sở đã chọn vị trí sâu trong khu dân cư. Các tem nhãn cũng được sản xuất rất giống hàng thật nên rất khó bị phát hiện”, thiếu tá Kiên cho biết thêm.



Lực lượng công an lấy lời khai chủ cơ sở sản xuất hàng giả. Ảnh: LÊ ÁNH



Lực lượng công an lấy lời khai công nhân đang làm việc tại khu xưởng sản xuất. Ảnh: LÊ ÁNH



Khu xưởng sản xuất nằm sâu trong khu dân cư. Ảnh: LÊ ÁNH



Có khoảng 5 bồn lớn chứa dung dịch để chiết sang các chai nhỏ. Ảnh: LÊ ÁNH



Dung dịch hóa chất được chiết sang chai nhỏ. Ảnh: LÊ ÁNH



Chai nhựa, nhãn mác và các dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả. Ảnh: LÊ ÁNH



Nhà kho chứa hàng ngàn thùng sản phẩm đã đóng gói thành phẩm. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai chủ cơ sở và số công nhân làm việc tại đây. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra các mặt hàng để điều tra làm rõ.